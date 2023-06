Roberto Alvarado ha tenido una destacada participación con Chivas desde su llegada en diciembre del 2021, por lo que su nivel ha atraído las miradas de varios clubes como Tigres; sin embargo, el extremo rojiblanco dejó en claro que en su cabeza solamente está esforzarse en la pretemporada para demostrar un buen nivel con el Rebaño.

El Piojo estuvo concentrado con la Selección Mexicana para los duelos amistosos; sin embargo, no fue requerido para la Copa Oro, por lo que recibió unos días de descanso para posteriormente integrarse a la pretemporada con el Guadalajara, teniendo su primera práctica con el resto del plantel el domingo anterior.

“Bien, me recibió bien el equipo. Ya de regreso y con muchas ganas de hacer una buena pretemporada de cara a lo que viene para el torneo y hoy me tocó un día tranquilo de entrenamiento (…) Hoy que me tocó estar veo al grupo bien, unido, los veo con muchas ganas y eso es lo más importante de todo, que vengan y que disfrutemos de estar aquí”, declaró a Chivas Tv.

Alvarado ha sido el foco de los medios de comunicación debido a que se dio a conocer que Tigres está interesado en hacerse de sus servicios y prepararía una oferta que rondaría los siete millones de dólares para tratar de sumarlo a las filas de la escuadra universitaria.

¿Cuándo debutará Chivas en el Clausura 2023?

Con el anuncio oficial del calendario de competencia del segundo semestre del 2023, la Liga Mx confirmó que la presentación del Guadalajara se suscitará el lunes 3 de julio en la cancha del Estadio Nou Camp contra el León en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.