La Liga MX está revolucionada debido a que Chivas logró cerrar el regreso de Javier Hernández tras más de 14 años. Por otro lado, mientras varios equipos nacionales se alegran por el regreso del goleador mexicano, desde Atlas le restaron importancia al flamante refuerzo.

Fue en conferencia de prensa cuando le consultaron a Hugo Nervo, referente de los Rojinegros, sobre el nuevo fichaje del Rebaño Sagrado. Ante esto, el defensa solo se atinó a responder los justo y necesario ya que afirmó que no tienen por qué decir algo.

“No creo que Atlas tenga que responder absolutamente nada. Sólo trabajar, es lo que caracteriza esta institución y por eso hemos logrado lo de hace un par de años, con sacrificio y humildad”, señaló el defensa de Atlas.

Y agregó: “Después lo que hagan los equipos es problema de ellos, ya que puedan contratar de esa magnitud, te digo con toda sinceridad, estoy feliz con el plantel que tenemos”. No hay que olvidarse que el Clásico Tapatío se llevará adelante en la jornada 17 del Clausura 2024.

Se agotaron las entradas para la presentación de Chicharito

Agotadas las entradas para ver la presentación de Chicharito Hernández. (Foto: Imago7)

En el día de hoy se lanzaron las entradas gratuitas para estar presente en el Estadio Akron para ver la presentación de Chicharito Hernández, las cuales se agotaron en pocos minutos. “Se acabaron. SOLD OUT la presentación del Chicharito”, señaló David Medrano en su cuenta X.

Ricardo Marín feliz por el regreso de Chicharito Hernández

Uno de los grandes perjudicados ante el regreso de Javier Hernández es Ricardo Marín, quien no pudo ocultar su alegría por la vuelta de Chicharito. “En un principio, cuando empezaba a salir el rumor, obviamente uno se va haciendo a la idea. Obviamente no era nada oficial, o sea, era solo el rumor, pero igual ya me iba haciendo un poco la idea y aun cuando fue pasando el tiempo se acercaron a hablar conmigo”, comentó.

Y agregó: “Fue Fernando Hierro, pues fue el que me comenta, y pues en ningún momento tuve ningún problema en cederlo. Al contrario, yo en cuanto tomé ese número sabía la responsabilidad que era y quien lo había llevado a hacer ese de ese mítico 14. Entonces, entregárselo al Chícharo para mí es un honor”.