El Guadalajara no para de prepararse para llevar adelante el juego contra Querétaro por la jornada 16 del Clausura 2024. Por otro lado, Erick Gutiérrez habló de su experiencia en Europa y de los puntos que comienzan a implementarse en el Rebaño Sagrado.

A lo largo de los últimos años se habló mucho de la falta de jugadores mexicano en el balompié del Viejo Continente. Es más, el equipo rojiblanco fue blanco de las críticas por querer repatriar jugadores que se encuentran fuera de la Liga MX.

Quien volvió para el Apertura 2023 fue Érick Gutiérrez quien confirmó que a México le falta más jugadores en Europa. A su vez, señaló que es clave la mentalidad para que se puedan quedar más tiempo los futbolistas y competir.

“No es nada sencillo, en mi caso jugaba todo en Pachuca y uno piensa, voy a llegar y jugar, me fui y no jugué un año y medio o dos, después terminas jugando pero no es sencillo, es fácil ‘ah no salen a Europa’, se habla mucho que lo quieran acá o allá o a veces no es cierto. A veces él que se va es el que menos habla, menos ruido hace, hablan de muchos y no se terminan yendo”, señaló a TUDN.

Erick Gutiérrez afirmó que la mentalidad europea se implementa en Chivas. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Tener 26 o 27 es edad grande para Europa, es arriesgarte y saber que vas a pasarla mal, tienes que mantenerte, hacerte fuerte, hay que tratar de irse más jóvenes, hay que dejar de ver por el bien del nivel local o negocio porque hay buen jugador y lo venden aquí, sé que mueve mucho el tema económico porque te pagan más aquí y vas a ganar menos allá, pero si quieren algo distinto tienen que salir más jóvenes y formarse allá“.

Por otra parte, señaló que el concepto de exigir más y más en cada entrenamiento se está implementando en el Rebaño Sagrado. “Sí, cuesta el tema de intensidad, adaptación, otra cultura, se trabaja totalmente diferente, futbol muy rápido, pero calidad allá, tema de mentalidad también es distinta, allá quieren más todo el tiempo, aquí también, pero hay veces que un día sí y un día no, allá es todos los días, aquí en Chivas se está implementando eso y sería bueno que todo el futbol mexicano en general para mejorar en selección, hacer cosas distintas y aplicarlas ya”, explicó.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Querétaro?

Chivas se prepara para ver acción en la Liga MX frente a Querétaro a las 19:00 del Centro de México por la jornada 16 del Clausura 2024. El juego podrá seguirse por VIX, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que sucede en el partido.