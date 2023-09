Las Chivas de Guadalajara sufrieron una dolorosa derrota por 4-0 en su visita al América, por una nueva edición del Clásico Nacional. El Rebaño ya lleva tres derrotas consecutivas y la afición divide críticas entre el cuerpo técnico y algunos jugadores.

Al respecto, el periodista Miguel Arizpe develó en su columna para Mediotiempo que habló con una fuente hacia el interior de Chivas, con la que platicó sobre el pronunciado bajón que ha tenido el equipo en este semestre.

“Se perdió el estilo y la conexión del torneo pasado y veo difícil que vuelva a la de ya. Es normal en el futbol, cuando llegó el ‘Profe’ todo era motivación, algo nuevo, hubo algo que nos impulsó, pero ya no más. No te digo que se acabó la magia, pero no es lo mismo”, fue lo que le dijeron desde el entorno rojiblanco.

¿Alexis Vega, sentenciado?

En la misma columna, se habló sobre Alexis Vega. Arizpe lo considera un jugador sobrevalorado y la respuesta que obtuvo de su fuente rojiblanca fue: “¡Qué te digo, es el mejor pagado!”.

Alexis Vega no ha mostrado su mejor versión en el último tiempo (Jam Media)

Pero además, se habló de su problema con las lesiones y la mala alimentación: “Está tocado, pero también no se cuida. Años alimentándose mal y dándole rienda a la vida. Todo cobra factura. Ya quiso corregir, pero es tarde”, se cuenta en la columna. ¿Acaso el Gru ya no retomará su mejor versión?