Las Chivas de Guadalajara sufrieron una decepcionante derrota en su visita al Club América, rival de toda la vida. El Rebaño se llevó un duro 4-0 del Estadio Azteca y para peor, ya registra tres derrotas consecutivas que lo hacen perder puestos en la tabla del Apertura 2023.

Veljko Paunovic no logra levantar al equipo desde que este cayó eliminado en la Leagues Cup con una decepcionante actuación. A partir de allí, Chivas empeoró su funcionamiento y movió piezas sin poder encontrar la versión que mostró el semestre pasado.

En lo que respecta al entrenador, Paunovic ha tomado algunas decisiones sorpresivas y una derrota tan abultada ante el máximo rival ha hecho que algunos aficionados pidieran por su renuncia después del Clásico Nacional 2023.

En el programa Línea de 4 de TUDN, Ricardo Peláez se animó a conjeturar sobre el principal problema que tiene Veljko Paunovic en estos momentos: “Yo le pregunté el torneo pasado previo al clásico sobre el tema de la gestión y le dio una importancia brutal. La gestión, manejar al grupo, cómo están, cómo se sienten, decidamos. Y ahora yo veo totalmente lo contrario, y me doy cuenta, el Conejo (Brizuela) desapareció de las alineaciones tres semanas, Ronaldo (Cisneros) regresó hasta hoy, su capitán Pocho ya no juega”, argumentó el exdirector deportivo del Rebaño.

Paunovic confía en que puede revertir la situación

En conferencia de prensa, Veljko Paunovic dejó en claro que se siente con fuerzas para seguir al frente de Chivas: “Si cumplimos mis exigencias volveremos a ganar, volveremos a levantarnos como lo hicimos antes, yo no me rindo, aquí estoy para aguantar todo lo que haga falta, porque esta afición yo la amo, porque cuando nos apoyan yo me subo con ellos, y lo último que voy a permitir es que alguien se me baje del tren, voy a exigir a todos”, afirmó el serbio.