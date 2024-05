En el Club Guadalajara es una realidad que la llegada de Cade Cowell trajo más críticas que buenos resultados en la cancha, por tal motivo los comentarios acerca de su nacionalidad seguirán siendo un tema de controversia que ahora le tocó sortear al portero José Raúl Rangel, quien se vio en aprietos durante una entrevista.

Fuera durante una charla en el podcast La Capitana que conduce la esposa de Andrés Guardado, cuando el arquero del Rebañó Sagrado tuvo que defender la nacionalidad mexicana del delantero de 20 años, quien se unió a las filas del equipo apenas hace unos meses.

Mientras Sandra de la Vega trataba de resolver sus dudas acerca de los orígenes de Cowell, el Tala con una risa nerviosa buscaba desviar el tema haciendo chistes que de poco le sirvieron para convencer a la influencer de que el atacante es mexicano: “Su bisabuelo era mexicano y tiene sus papales como mexicano”, comentó Rangel.

“Pero, ¿no hay un gringo ahora? El del pelo güero, ¿ese es gringo no? ¿Pero habla en inglés o en qué idioma se comunica con ustedes?. Ahhh, si habla español. Pero es gringo no pueden decir que es mexicano. ¿Pero tiene sus papeles de mexicano? A mí se me hace que están haciendo algo medio raro para decir que todos son mexicanos. Ya están metiendo internacionales, que no se hagan”, fue parte de lo que comentó La Capitana.

Rangel ha sido pieza clave de Chivas. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

Tala Rangel se convirtió en pieza clave de Chivas

El Torneo Clausura 2024 significó el primer certamen como titular para el Tala Rangel debido a que apenas jugó dos duelos desde el arranque con Paunovic durante el 2023 y fue que la llegada de Fernando Gago le abrió las puertas para adueñarse de un puesto que se ve muy complicado que le arrebate Óscar Whalley, el guardameta suplente del Rebaño.