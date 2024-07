En las últimas horas Eduardo la Chofis López fue noticia luego de que Pachuca lo haya cortado del equipo por ser disciplinado. Por otro lado, José Luis Higuera, exdirectivo de Chivas, llamó gordito al exjugador del Rebaño Sagrado cuando le pidieron que lo fiche en Atlético Morelia.

A lo largo de los últimos hay un sin fin de jugadores que se fueron del Guadalajara debido a que fueron indisciplinados. Los últimos fueron Alexis Vega y Christian Calderón que se fueron sin dejar grandes ganancias al conjunto rojiblanco.

Eduardo López ya no se encuentra en Chivas, pero en Pachuca no le permiten más las indisciplinas ya que confirmaron que no lo iban a tener más en cuenta. “La Chofis no va a estar más con nosotros por algunas situaciones extremas y decisiones que ha tomado la dirección, no soy yo el indicado para darlas a conocer”, expresó Guillermo Almada en conferencia de prensa.

A su vez, se dio a conocer que volvió con 11 kilos de más de su peso ideal, por lo que José Luis Higuera se burló en X cuando le pidieron que lo fiche en Atlético Morelia. “¡¡¡Nombre!!! Acá gorditos no”, expresó el exdirectivo del Rebaño Sagrado sobre el atacante.

¿Qué sigue para Chivas en el Apertura 2024?

Luego de lograr su primera victoria contra Querétaro, Chivas vuelve a ver acción en la Liga MX el próximo sábado cuando enfrente a Mazatlán por la jornada cuatro en el Estadio Akron. Luego iniciará el parón del futbol nacional debido a que comenzará la Leagues Cup 2024.