La Selección Nacional de México volvió a fracasar en la Liga de Naciones de la Concacaf tras perder por 2-0. Luego de la derrota ante Estados Unidos, Oswaldo Sánchez lanzó un duro mensaje contra los futbolistas mexicanos al exigir que vayan a jugar a Europa.

A lo largo de su carrera, el exportero se encargó que no solo de cuidar de la mejor manera la portería del Guadalajara, sino que también la del Tri. No hay que olvidarse que fue el gran referente en el procesos de Ricardo La Volpe.

Por otro lado, el ahora exportero del Guadalajara es analista en TUDN y tras el fracaso de Jaime Lozano lanzó un duro mensaje contra los jugadores y directiva. Según el exguardameta debe haber más mexicanos en el futbol europeo, lo que servirá para elevar el nivel y ser más competitivo.

“El equipo está renovado, con mucha gente que tiene gran nivel. El jugador más importante es Edson Álvarez, me encanta. Para mí, es el capitán dentro y fuera de la cancha, con su personalidad. Pero, me da tristeza que haya menos jugadores en Europa”, comentó el exjugador.

Oswaldo Sánchez exige jugadores de México en Europa. (Foto: Imago7)

Y agregó: “La Selección tiene buenas intenciones, pero a veces las cosas no salen, y siempre se les va a criticar cuando no salen las cosas bien, ellos tienen el deseo de trascender, cuando a mí me tocó vestir la verde, en el vestidor yo nunca vi que alguien festejará por perder, estás representando a tu país, yo sí creo en la integridad de la Selección Mexicana”.

No hay que olvidarse que en la Selección Mexicana estuvieron en la banca Jesús Orozco Chiquete y Roberto Alvarado. Cabe destacar que el pasado domingo miles de aficionados no solo pidieron la presencia del 10 del Tri, como así también el llamado de Alan Mozo por Jorge Sánchez y Julián Araujo.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2024?

Luego de lo sucedido en la Fecha FIFA, Chivas volverá a ver acción el próximo sábado cuando enfrente a Rayados de Monterrey por la jornada 13 del Clausura 2024. Los dirigidos por Fernando Gago se ubican en la décima posición con 14 puntos, a siete unidades Tigres que hoy es sexto.