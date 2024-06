Chivas acusó un duro golpe luego de que se confirmara que Fernando Hierro abandonaba el puesto de director deportivo del equipo. Ante esto cientos de personas estallaron en diferentes medios para criticar la salida del español. Uno de ellos fue el Eduardo Brizio al afirmar que le quitó la identidad al Guadalajara.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que Fernando Hierro habló con la directiva de la institución para comunicarle su decisión de tomar otra oportunidad profesional fuera del país, por lo cual a partir de hoy deja de prestar sus servicios como director deportivo”, comunicaron desde la página web del Rebaño Sagrado el pasado miércoles.

Como decíamos esto llevó a que ciento de personas criticaran al ahora exdirectivo por abandonar a Chivas. Jaime Ordiales, exdirector deportivo de Cruz Azul y la FMF, señaló que los contratos están para honrarse.

Por otro lado, quien salió con los tachones a golpear a Fernando Hierro fue Eduardo Brizio. “Hierro le quitó esa ‘identidad’ al contratar a una bola de futbolistas, de medio pelo, que supuestamente tienen ascendencia mexicana porque su tatarabuelita conoció a un lanchero una vez que vino a Acapulco”, expresó a Esto.

Eduardo Brizio estalló contra Fernando Hierro. (Foto: Imago7)

A su vez, señaló que fue una pésima idea haber contratado a Javier Hernández. “La contratación de Jaiver Chicharito Hernández fue lamentable y no me vayan a salir con que el ahora exdirector deportivo no tuvo nada que ver”, señaló.

¿Cuándo vuelve Chivas a los trabajos?

Tras la eliminación del Clausura 2024 en Semifinales ante América, la plantilla del Guadalajara rompió filas y se espera que regresen el próximo 5 de junio para presentar exámenes médicos y físicos para posteriormente comenzar con la pretemporada rumbo al Apertura 2024.