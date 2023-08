La lesión de rodilla que padece Alexis Vega es una situación que tiene preocupados no solo en Chivas, sino también a los aficionados rojiblancos debido a que saben de las condiciones del jugador número 10 del Rebaño; sin embargo, un exjugador dio un pronóstico poco favorable sobre lo que sufre Gru, ya que esa misma dolencia terminó con su carrera.

Desde sus comienzos como futbolista profesional, el atacante surgido de la cantera del Toluca sufrió diversas lesiones en las rodillas, misma que lo siguen aquejando hoy en día y prueba de ello fue que no pudo acudir a la Copa Oro y realizó rehabilitación durante algunas semanas en Verde Valle.

Es por eso que el exgoleador del chiverío, Rafael Márquez Lugo, recordó la lesión que lo alejó de las canchas cuando precisamente estaba en el Guadalajara, la cual sería la misma que hoy sufre Alexis Vega, por lo que reveló varios síntomas que podrían impedirle hasta entrenar con normalidad al jugador de la escuadra tapatía.

“Por lo que he alcanzado a leer es que es una lesión muy parecida sino que idéntica a la que a mí me pasó, un problema del cartílago en la parte interna y contra eso ya no hay remedio. Es desgaste, es desgaste, pero hasta dónde yo sabía ya no hay algo que lo logre regenerar. Por supuesto (le costó su carrera), ya no puedes entrenar, tienes que dejar de entrenar, hay mucho dolor e inflamación. Eso repercute en Alexis Vega en la fuerza, la velocidad, todo eso lo va a ir mermando, es una lesión muy complicada y súmale que la viene arrastrando desde que estaba en Toluca”, explicó en Fox Sports el exdelantero.

¿Cuándo jugará Chivas en la Liga Mx?

La Liga Mx ya confirmó las fechas para que se reanuden las hostilidades en el Apertura 2023, por lo que el próximo 18 de agosto el Guadalajara visitará al FC Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.