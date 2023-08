Una de las grandes incógnitas que tiene la afición en torno al once titular de Chivas en el Apertura 2023 radica en la portería; sin embargo, el entrenador rojiblanco, Veljko Paunovic aseguró que no existen dudas en esa zona del campo y definió el nombre del portero que resguardará la puerta en lo que resta del torneo mexicano.

“Voy a ser muy claro, en cuanto a la portería para mí no hay debates, no hay dudas. Tenemos tres porteros muy competitivos, pero solo puede jugar solo uno (…) Para nosotros, en este momento, Miguel Jiménez es el número uno y eso es como nosotros lo vemos. Con eso siempre vamos a estar apoyando al portero que tenga ese rol”, declaró el serbio en conferencia.

Con respecto a Óscar Whalley, el timonel rojiblanco dejó en claro de que no le dará minutos, a menos que algo extraordinario suceda con el Wacho, por lo que volverá a jugar hasta el amistoso que sostendrá el Rebaño en septiembre contra el León en Estados Unidos.

“Si algo pasa y Dios no quiera que pase con Miguel, vamos a tener a Óscar Whalley y Tala lo más rodados posible. La siguiente oportunidad donde vemos que Whalley puede jugar es en Estados Unidos contra León, en Chicago en septiembre, si es que algo no pasa antes. En la portería no quiero dudas”, concluyó Paunovic.

¿Cuándo jugará Chivas en la Liga Mx?

La Liga Mx ya confirmó las fechas para que se reanuden las hostilidades en el Apertura 2023, por lo que el próximo 18 de agosto el Guadalajara visitará al FC Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.