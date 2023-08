¿Lesión? Se confirmó el motivo por el que Alan Mozo no jugó contra Necaxa

Chivas está a unos días de regresar a la actividad en este Apertura 2023 con su visita al FC Juárez a la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez; sin embargo, Veljko Paunovic sorprendió a propios y extraños al marginar de equipo titular que enfrentó al Necaxa a Alan Mozo.

El lateral rojiblanco ha sido uno de los futbolistas más regulares y aplaudidos por la afición durante toda la gestión del estratega serbio, por lo que su salida del que apuntaría a ser el cuadro estelar del europeo levantó sospechas hasta de una posible lesión.

Sin embargo, el comunicador de ESPN, Jesús Bernal, reveló que la ausencia de Mozo en el duelo de preparación contra los hidrocálidos se debió mera y exclusivamente a decisión de Paunovic que quería observar a Jesús Sánchez en el cuadro titular, ya que el exjugador de Pumas no presenta ninguna dolencia.

“Otra situación que llamó la atención fue que en el partido contra Necaxa Alan Mozo no participó como titular. No tiene nada, no está lesionado, está bien, simplemente Veljko quiso ver al Chapito Sánchez”, explicó en su canal de YouTube.

JAM MEDIA

¿Cuándo jugará Chivas en la Liga Mx?

La Liga Mx ya confirmó las fechas para que se reanuden las hostilidades en el Apertura 2023, por lo que el próximo 18 de agosto el Guadalajara visitará al FC Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.