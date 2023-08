La espera por fin terminó y Chivas está listo para regresar a la actividad en el Apertura 2023 y con ello defender su liderato general, por lo que el entrenador Veljko Paunovic contó con varias semanas de trabajo para preparar este compromiso contra FC Juárez, aunque sorprendió al omitir a un hombre importante en la convocatoria.

El Guadalajara viene de recibir un fuerte golpe anímico tras el fracaso en la Leagues Cup 2023 en donde cayó eliminado en la fase de grupos, por lo que la afición rojiblanca se encuentra dolida y a le expectativa de lo que sucederá en el torneo de la Liga Mx.

Por su parte, el estratega serbio decidió mandar a llamar a 22 elementos para encarar este compromiso en la frontera del país, en donde sobresale que Erick Gutiérrez recibió su primera convocatoria en un duelo de Liga Mx por lo que su debut con la rojiblanca en esta competencia podría suscitarse.

Por su parte, Paunovic decidió dejar fuera de la convocatoria a Isaác Brizuela, decisión que sorprendió a propios y extraños debido a que no hay reporte de lesión; sin embargo, el club no ha dado mayor explicación al respecto, solo que no fue considerado por el cuerpo técnico.

¿Cuándo jugará Chivas en la Liga Mx?

La Liga Mx ya confirmó las fechas para que se reanuden las hostilidades en el Apertura 2023, por lo que el próximo 18 de agosto el Guadalajara visitará al FC Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.