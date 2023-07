En el interior de Chivas sigue doliendo la derrota sufrida en la Final del Clausura 2023 contra Tigres, por lo que después de varias semanas el entrenador del Rebaño, Veljko Paunovic, volvió a tocar el tema y reveló que hubo una persona que fue la causante de que el resultado fuera adverso para los tapatíos.

El timonel serbio vivió su primer semestre al frente del Guadalajara con una espectacular presentación en la Liga Mx en donde regresó al Rebaño al protagonismo al meterlo directo a la Liguilla y llegar hasta la Final eliminando en el camino a Atlas y América.

Sin embargo, el estratega europeo aseguró que él fue el causante del fracaso del chiverío, ya que considera que se equivocó en hacer los cambios, por lo que facilitó el resurgir de los felinos en la serie en donde los tapatíos iban ganando por dos goles de diferencia.

“Faltó en primer lugar acertar con los cambios, me siento responsable y autotorturable, ha sido una situación donde no encontré la mejor manera de ayudar al equipo, fue cuando Tigres cambió y nos quedamos bloqueados y no pudimos desbloquear”, explicó en palabras para TUDN.

¿Cuándo debutará Chivas en la Leagues Cup?

El Guadalajara tendrá un ligero respiro tras arrancar el Apertura 2023 con racha perfecta de tres triunfos en tres partidos, por lo que se consolidaron en la cima de la tabla general; sin embargo, el próximo compromiso del Rebaño será el 27 de julio cuando se enfrenten al Cincinnati FC en el debut en la Leagues Cup.