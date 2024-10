Chivas se prepara para enfrentar a Pumas en una nueva jornada de la Liga MX cuando lo reciba en el Estadio Akron por el Apertura 2024. Mientras se lleva adelante el campeonato destapan que Matías Almeyda solamente espera el llamado de Amaury Vergara y que hay un gran motivo por el que se quiere ir de Grecia.

La salida de Fernando Gago dejó muy golpeado al interior del Rebaño Sagrado porque se esperaba que se quedará hasta diciembre. Sin embargo, el argentino se fue dirigir al equipo que lo formó como futbolista, mientras que Arturo Ortega se hizo responsable de un banquillo que no es para todos.

Se sabe bien que la directiva de Chivas sigue analizando candidatos para reemplazar a Pintita mientras se desarrolla el Apertura 2024. La directiva española busca un técnico europeo, mientras que a la Consejo Familiar no ve mal que llegue un entrenador mexicano o extranjero con experiencia en la Liga MX.

Chivas puede ir por Matías Almeyda. (Foto: IMAGO7)

Uno de los nombres que poco a poco comienza sonar fuerte es el de Matías Almeyda, el técnico que salió campeó por última vez con Chivas. Jesús Hernández informó que habló con el entrenador argentino y que no habría problema respecto al tema económico porque en diciembre deja de tener una cláusula de salida.

Esta mañana Jesús Bernal dio más detalles confirmó esta información al marcar que el nuevo dueño del AEK Atenas no lo quiere en el banquillo porque él llegó con otro tipo de proyecto deportivo. A su vez, destacó que el Pelado no está a gusto, por lo que acordaron sacar la cláusula de rescisión para que él se vaya antes del 2028 y que el club que lo contrate no tenga que pagar billete por él.

“Lo principal que confirma es el hecho que Matías Almeyda no tendrá cláusula de rescisión. Significa que Chivas puede ir por la libre para traer a Chivas el Rebaño Sagrado”, señaló el periodista de ESPN. Y agregó: “Lo más importante es que Matías está a la espera de esa llamada de ‘vete al Rebaño'”. ¿Lo llama Amaury Vergara?