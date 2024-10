Matías Almeyda confirmó que la cláusula con AEK Atenas no es problema para volver a Chivas

La directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara, continúa tomándose su tiempo para la elección del nuevo entrenador rojiblanco de cara al Clausura 2025, en donde el favorito de la afición es Matías Almeyda, quien estaría en la disposición de regresar al futbol mexicano y vivir su segunda etapa con el Rebaño.

Sin embargo, en los días recientes se ha mencionado que la cláusula de rescisión con el AEK Atenas sería un problema para la gente de Guadalajara, ya que el desvincularse con el equipo griego costaría cerca de 10 millones de euros, versión que quedaría descartada por el propio Pelado.

Es por eso que el reportero de Récord, Jesús Hernández, habría asegurado que platicó directamente con Matías Almeyda, quien le habría confirmado que la cláusula no sería ningún impedimento para poder negociar con el chiverío.

“La relación terminó muy mal, muy desgastada (…) Hoy me dicen que se pueden rebajar todos estos problemas y buscar una salida. Por ahí platiqué con Matías y me decía que la cláusula no es problema. Aquí el problema es que Amaury se decida y al otro día que vaya por él, Almeyda está acá”, explicó el comunicador.

Durante las semanas recientes diversos reportes han puesto al Pelado en la órbita del chiverío para que tome nuevamente las riendas del primer equipo por petición del Consejo integrado por la familia Vergara, por lo que la afición se ilusiona con el posible regreso del argentino.

¿Cuáles fueron los problemas que se suscitaron entre Amaury Vergara y Matías Almeyda?

Durante la recta final de la gestión del Pelado en el Guadalajara, los ánimos entre el argentino y el hijo de Jorge Vergara se habrían elevado debido a que el sudamericano apoyó a los futbolistas antes que a la directiva, lo que fue rompiendo drásticamente la relación entre ambos, sobre todo tras los reclamos de los futbolistas para los viajes a Estados Unidos y Canadá durante la Concachampions 2018 por la mala planificación.