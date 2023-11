Uno de los momentos más dolorosos en la historia reciente de Chivas es la Final perdida en el Clausura 2023 contra Tigres, en donde los rojiblancos dejaron escapar una ventaja de dos goles al descanso, por lo que Fernando Beltrán reveló lo que sucedió en el vestidor y que habría costado el título número 13 de la institución.

El Nene aseguró que el Rebaño fue el que se encargó de perder aquel partido, por lo que lo atribuye a que faltó un jugador de experiencia que pusiera calma en el vestidor, ya que los veteranos también se dejaron llevar por las emociones del encuentro, por lo que comenzaron los reclamos pese a que iban ganando y dominando a los felinos.

“La perdimos nosotros. Más allá de lo táctico, que no era nuestro tema, pero emocionalmente. Terminó el primer tiempo y entramos al vestidor y yo creo que ahí nos faltó un güey de experiencia, totalmente. No digo que no haya, pero estaba Pocho, pero como que Pocho se contagió, Cone se contagió un poco.

“En el once titular no hubo alguien que nos dijera: ‘calma, tranquilos, estamos ganando dos a cero. Estamos a 45 minutos y levantamos esa madre’. Pero no, entramos al medio tiempo y todos, me incluyo, nos empezamos a decir de cosas: Mozo: ‘no le estás dando vuelta’, luego el Pollo ‘no estamos presionando bien’, Pocho ‘tenemos que darle así’. Todos empezamos a gritarnos.

“El medio tiempo recuerdo que como se sentía yo dije, ‘esta madre va a valer’. Los vi a todos, estábamos desencajados de que nos habíamos dicho de cosas, con cara de que no estábamos jugando bien. Salimos al segundo tiempo y desde el minuto uno se ve cómo salen con línea de seis hasta adelante, nos van a atacar y nosotros como tibios, como que pudimos hacer algo más. En este sentido, nosotros no tuvimos uno que dijera tranquilos. Al final lo contagiamos al cuerpo técnico y ellos hacía nosotros en el campo”, recordó Beltrán en charla con Miguel Ponce en su canal de YouTube.

¿Cuándo comenzará la Liguilla del futbol mexicano?

Chivas tiene asegurada su participación directa en la Liguilla, por lo que tras la Fecha FIFA y la semana del Play-In, regresará a la actividad el 29 o 30 de noviembre, cuando arranquen los Cuartos de Final contra los Pumas.