Chivas ya se entrena en Verde Valle luego del papelón que realizaron en la Leagues Cup 2024. En medio de esto destapan que el Rebaño Sagrado tenía pensado renovar el contrato de Fernando Gago y que tras el fracaso en Estados Unidos tomaron una decisión importante con su futuro.

En Guadalajara la pregunta que comenzó a escucharse muy fuerte es si el entrenador argentino seguía o no dentro del equipo. El cuestionamiento era válido porque el timonel rojiblanco no logró llevar a los rojiblancos a los 16avos de final cuando llegan a clasificar dos de tres equipos.

Sin embargo, diferentes reportes indican que Fernando Gago se queda a pesar de que comenzó a perder crédito. Lo que pocos podían esperar es que la directiva no ve con malos ojos una continuidad del DT de Argentina para el 2025 ya que consideran que realizó un gran trabajo con el plantel que tiene.

“Cuando el nombre de Gago comenzó a sonar para dirigir a la selección de Ecuador, en el seno del Rebaño se paniquearon tanto que pensaron de inmediato en extenderle un contrato a Fernando para ‘convencerlo’ de no partir, como lo hizo Fernando Hierro; sin embargo, terminaron tomando las cosas con calma y agradecieron no precipitarse después de que el equipo fracasó en la Leagues Cup; y no es que tengan ganas de cortarlos, sino porque saben que no es tiempo de apostar todas sus fichas ahí”, expresó Francotirador de Diario Récord.

Y agregó: “Lo que sí quiero dejarles muy claro es que Gago, aunque no tendrá una extensión de contrato antes de tiempo, no está en la mira para ser cortado, pues la directiva cree que el estratega argentino ha hecho maravillas con lo que tiene en cartera”. En otras palabras, el argentino tiene el camino allanado para seguir un campeonato más.