Las cosas no salieron de la manera esperada. Chivas de Guadalajara visitó el Estadio Azteca con la intención de repetir lo hecho en la Liguilla del semestre pasado, pero recibió una goleada histórica ante el América por 4-0.

Fernando Hierro dio la cara tras el decepcionante resultado en el Clásico Nacional y habló sobre puntos muy importantes sobre la actualidad del Rebaño Sagrado, como es el caso de Víctor Guzmán.

El director deportivo de Chivas de Guadalajara explicó la suplencia del Pocho en el partido contra el América, asegurando que el mediocampista presenta molestias físicas y respetando la decisión de Veljko Paunovic.

“Si me preguntas por el Pocho, él ha tenido molestias, así de claro. Es un jugador que todos sabemos la calidad que tiene y durante las últimas semanas ha tenido molestias. Yo no me meto en las alineaciones“, dijo Hierro.

Paunovic tiene todo el respaldo de Chivas

A pesar del mal resultado conseguido contra el América, el director deportivo del Rebaño Sagrado sostiene que el puesto de Paunovic no está en discusión y descarta que exista una crisis en el plantel.

“El entorno es de confianza absoluta en el trabajo, esto es un proceso y de tiempo, eso no me cansaré de repetirlo, tenemos una visión, un proyecto, un modelo y lo lidera Veljko, así de claro“, comentó Hierro.