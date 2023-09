Fernando Hierro, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, ofreció este lunes una intensa conferencia de prensa en el Estadio Akron. El español respaldó la gestión del entrenador Veljko Paunovic a pesar de reconocer el mal momento que atraviesa el equipo en cuanto a resultados. Los rojiblancos vienen de sufrir una humillante derrota 4-0 ante América en la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023. Duelo que marcó la edición 250 en la historia del Clásico Nacional y el número 188 dentro de la Liga MX.

El directivo del Rebaño Sagrado atendió a los medios tapatíos ante la incertidumbre que generó la dura caída en el Clásico de México. Hierro reveló que “primero, la sensación grupal: Claramente, no estamos en nuestro mejor momento, es así. A nivel de resultados“.

Hierro, durante su intervención, prosiguió y argumentó que “con respecto a la diferencia de puntos con la gente que tenemos por delante, estamos mejor que el torneo pasado, es la realidad. Nosotros estamos a tres puntos del líder, sexta plaza, clasifica para la Liguilla y es así“. En cuanto al revés con América, añadió que “siempre ese tipo de partidos son especiales, lo sabemos. Esos clásicos son especiales, el resultado contundente, sabemos. Cómo no vamos a saber el dolor que es para el club, para el entrenador, jugadores, para nuestra afición, lo sabemos. Somos conscientes de ello, a partir de ahí, yo he jugado como unos 30 Madrid-Barcelona, también he perdido 5-0, al año siguiente gané 5-0“.

La receta de Fernando Hierro para recuperar a Chivas

El director deportivo del Guadalajara señaló que “esto es una montaña rusa, nosotros hace cinco-seis meses eliminamos al América en Semifinal, esto es futbol. Esto es una montaña rusa del futbol. Aquí los resultados, cada partido, cómo son las Liguillas aquí; cada seis meses cambia todo y bueno, adaptándonos. Evidentemente, nos duele un resultado, porque sé perfectamente lo que le duele al club, a la afición, al entrenador a los jugadores, pero hay una única receta que yo conozco en mi vida y es trabajar. Trabajo, trabajo, si hubiésemos ganado, no hubiésemos ganado absolutamente nada tampoco, tuviésemos que seguir trabajando y la única receta para este tipo de situaciones es trabajo. Así de claro“.

La responsabilidad de Fernando Hierro en Chivas

El dirigente español de las Chivas, en cuanto a su gestión y la contratación del portero Óscar Whalley, afirmó que “yo lo que intento dentro de mi dirección deportiva es darle las mejores herramientas posibles al entrenador, esa es mi responsabilidad. Sabemos e intuíamos que tenemos tres porteros, tenemos a Miguel (Jiménez), a Tala (Raúl Rangel) y a Óscar, que es un portero excelente, un chico que se ha adaptado muy bien, que se está adaptando a un club nuevo, una ciudad, una altura, pero (que no juegue) esas son decisiones del entrenador“.

Hierro agregó que “también está Ricardo Marín, que ese chico es un ejemplo, un profesional excelente, que se deja la vida todos los días entrenando, en el partido y después, tenemos a Érick (Gutiérrez), quién va a descubrir a Érick, un jugador internacional, determinante, que ha llegado, necesita su tiempo de adaptación, como evidentemente todos los jugadores que llegan a un club y ya está jugando como titular en estos últimos partidos. A partir de ahí, yo no hago alineaciones, yo no me meto“.

Hierro revela qué pasa con Víctor Guzmán en Chivas

El director deportivo de los tapatíos se refirió a la ausencia de Víctor Guzmán el sábado en el Estadio Azteca. Hierro señaló que “Del Pocho, es un jugador franquicia, para nosotros, lo mismo que es Érick (Gutiérrez). (Víctor Guzmán) Viene este año de tener una pequeñita molestia, durante las últimas dos-tres semanas y que está trabajando muy duro para volver a la realidad. Nosotros somos un equipo, no miramos a lo individual, el rendimiento de nadie. Nosotros sabemos que si queremos hacer algo importante, lo tenemos que hacer como equipo“.

Fernando Hierro respalda a Veljko Paunovic

Fernando Hierro ante la consulta de la continuidad de Veljko Paunovic, advirtió que “el show alrededor no lo vamos a controlar nunca, eso es así. Nosotros, desde el presidente: Amaury, mi dirección deportiva sabemos lo que queremos, sabemos lo que tenemos. Sabemos que en estos momentos debemos tener mucha más tranquilidad, la tenemos. El entrenador lo sabe perfectamente por su presidente y su director deportivo que puede trabajar tranquilamente. Ahora, el entorno, nosotros es confianza absoluta en el trabajo; esto es un proceso, lo dije hace 10 meses el primer día, cuando llegué aquí. Este es un proceso y de tiempo. Tenemos una visión, tenemos un proyecto, tenemos un modelo y lo lidera Veljko, así de claro. En eso, la gente puede tener mucha tranquilidad, a partir de ahí ya sabemos lo que significa este tipo de derrotas. Siempre va a salir la palabra crisis, problema en el vestuario, que hay jugadores que no se entienden con el entrenador, que todo está mal, que todo es un desastre, que hay problemas internos, la convivencia es fatal. Es ganar o perder, es así de fácil“.