Finalmente, Alexis Vega regresó al primer equipo de Chivas luego de que haya sido expuesto por sus indisciplinas. Por otro lado, a poco más de dos meses para que se abra el libro de pases de invierno, afirman que importante club de la Liga MX estaría interesado en el Gru.

En un corto comunicado, el Rebaño Sagrado dio a conocer que los tres indisciplinados volverán al primer equipo luego de lo sucedido en Toluca. Sin embargo, en el mismo no se dice si Veljko Paunovic podrá contar en el primer equipo con los jugadores que rompieron las reglas en el hotel de concentración.

Por otro lado, diferentes medios explican que no es un perdón parte de la institución hacia los elementos, sino más bien una forma de evitarse un problema mayor con la FIFA. Esto se debe a que máximo organismo del futbol no permite romper unilateralmente un contrato, si no está estipulado con una cláusula.

Sin embargo, es un hecho que el Guadalajara se quiere desprenderse de ambos futbolistas luego de lo sucedido. Debido a esto, informan que Cruz Azul es uno de los principales interesados con poder adquirir la ficha de Alexis Vega para el Clausura 2023 de la Liga MX.

Alexis Vega sería buscado por Cruz Azul. (Foto: Imago 7)

“Les gusta en la parte alta de la directiva. Es un jugador que consideran de mucha calidad y les encantaría la opción tenerlo en Cruz Azul. Pero me dicen que primero hay que analizar cómo es la situación actual con las Chivas, las condiciones… No hay nada adelantado, pero sí gusta en la cúpula celeste”, expresó Adrián Esparza, corresponsal de TUDN.

El error de Chivas en el contrato de Alexis Vega

Por otro lado, Paco Villa habló en su podcast de la situación de Alexis Vega con Chivas de Guadalajara. En el mismo, comentó que el representante del futbolista fue quien logró que no haya una cláusula de salida por indisciplinas.

“Por supuesto (le gustaría verlo en Cruz Azul) si logra corregir Alexis Vega su comportamiento fuera de la cancha. Si le meten cláusulas en el contrato que no pudieron meterle en Chivas por el representante. Le concedieron prácticamente todas a Alexis Vega en cuanto a las cláusulas de mal comportamiento extrafutbolístico y demás“, expresó.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas por la Liga MX?

Luego de la fecha FIFA, Chivas vuelve a ver acción en el Apertura 2023 de la Liga MX cuando visite a Puebla por la jornada 13. El encuentro se llevará adelante en el Estadio Cuauhtémoc a las 21:00 del Centro de México.