Queda claro que Guadalajara está convulsionada luego de que el club haya perdonado a Alexis Vega y a Chicote Calderón para que regresen al primer equipo. Por otro lado, uno de los puntos a resolver es si podrán o no jugar con Chivas de manera oficial, por lo que repasamos lo que tiene que suceder para que puedan tener acción con el jersey Rojiblanco.

“Después de una serie de reuniones, en las que se valoraron las medidas tomadas y las acciones correspondientes por el incumplimiento a los lineamientos internos del club, además de las disculpas ofrecidas por los 3 futbolistas, se ha decidido que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez se reincorporen al trabajo grupal desde este miércoles”, comunicó el Rebaño Sagrado. De esta manera, los tres futbolistas vuelven a trabajar con sus compañeros.

Sin embargo, diferentes reportes indican que no fue el pedido de disculpa lo que llevó a Amaury Vergara a perdonar a los futbolistas, sino que no le quedó opción debido a que no existe ninguna en cláusula en el contrato para romper, unilateralmente, el vínculo por indisciplina. A esto se le suma que la FIFA protege a los jugadores, ya que no le permite a los clubes que dejen colgado a sus jugadores sin entrenamiento por una indisciplina.

Por otro lado, uno de los puntos que falta por resolver es si los jugadores pueden o no ser citados luego de lo sucedido en Toluca. Especialmente en el caso de Alexis Vega, a quien le quedan ocho meses de contrato y la directiva busca encontrarle acomodo en el próximo mercado de pases.

¿Qué debe suceder para que Alexis Vega y Chicote Calderón vuelvan a jugar con Chivas?

Chicote Calderón y Alexis Vega no volveráin a jugar con Chivas. (Foto: Imago 7)

Por otro lado, César Huerta, periodista de Diario AS, habló en sus redes sociales al respecto y marcó que falta saber cómo será el supuesto perdón que recibieron los jugadores. Hasta ayer a la noche sabía que era inminente el comunicado y regreso de los jugadores con sus respectivos equipos.

Sin embargo, en el caso de Alexis Vega y Chicote Calderón el periodista había informado que no van a volver a vestir el jersey Rojiblanco en un juego oficial. Para que esto suceda, el reportero explicó que debían recibir el perdón total de Amaury Vergara, quien está muy molesto por todo lo sucedido en las últimas semanas y que no quiere saber nada con ninguno de los jugadores.

¿Qué sigue para Chivas en el Apertura 2023 de la Liga MX?

En el medio de esta situación, Chivas vuelve a ver acción en el Apertura 2023 de la Liga MX cuando visite a Puebla el próximo viernes 20 de octubre. Será por la jornada 12 a las 21:00 del Centro de México en el Estadio Cuauhtémoc. De ganar igualan momentáneamente la línea de Pumas.