¡No han sido perdonados por todos! Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez postearon este miércoles sus disculpas públicas en las redes sociales tras ser reincorporados. La directiva de las Chivas de Guadalajara decidió regresar a los indisciplinados tras dos semanas apartados del primer equipo. La afición rojiblanca cuestionó las publicaciones de los jugadores y replicaron su malestar, ¿por qué reclamaron?

El Rebaño Sagrado, bajo el mando de Veljko Paunovic, entrenó la mañana de este miércoles en las instalaciones de Verde Valle. En donde, el plantel se llevó una extraña sorpresa: se reencontró con los tres indisciplinados después de dos semanas. El grupo culminó su preparación en casa, de cara a su próxima presentación en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

La plantilla de Chivas se traslada la mañana del jueves a Puebla, donde cumplirá con una sesión vespertina de trabajo. El cuerpo técnico que lidera Paunovic afinará así los últimos detalles previos al partido contra La Franja en el Estadio Cuauhtémoc, en el marco de la Fecha 13. Es muy probable que ni Vega, ni Calderón, ni Martínez aparezcan en la convocatoria rojiblanca.

El Guadalajara, durante la ausencia de los indisciplinados, conquistó una importante victoria 4-1 sobre Atlas en el Estadio Akron. Una edición del Clásico Tapatío, que era clave para las aspiraciones del equipo y la permanencia de Veljko Paunovic en el banquillo. Sin ellos, todo volvió a la normalidad y todo indica que la convocatoria se mantendrá así.

Raúl Martínez, Alexis Vega y Cristian Calderón regresaron este miércoles a Verde Valle (IMAGO7)

Chivas reincorporó a los indisciplinados

El Club Deportivo Guadalajara informó este jueves sobre el estatus de los tres jugadores que estaban separados del plantel principal. El comunicado oficial refirió que “después de una serie de reuniones en las que se valoraron las medidas tomadas y las acciones correspondientes por el incumplimiento a los lineamientos internos del club, además de las disculpas ofrecidas por los tres futbolistas, se ha decidido que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez se reincorporen al trabajo grupal desde este miércoles“.

Los tres futbolistas se presentaron la mañana de este miércoles en Verde Valle, para reencontrarse con el cuerpo técnico rojiblanco y sus compañeros. Luego de reunirse con el equipo de Paunovic y con sus colegas en el vestidor, volvieron a la cancha para entrenar al parejo, después de 15 días.

Las disculpas de Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez

El Gru Vega, Chicote Calderón y el canterano Martínez hicieron públicas en redes sociales sus respectivas disculpas. Dirigidas tanto al cuerpo técnico que lidera Paunovic, como a sus propios compañeros de equipo. La afición de Chivas no tardó en hacer sentir sus cuestionamientos a las publicaciones de los tres elementos.

Raúl Martínez, Alexis Vega y Cristian Calderón hicieron publicas sus disculpas (Instagram)

¿Por qué la afición de Chivas reclamó las disculpas de los indisciplinados?

Las publicaciones de los tres jugadores indisciplinados generó criticas de los seguidores del Guadalajara al no ser tomados en cuenta. ¿Y con la afición rojiblanca no se van a disculpar? La molestia de los chivahermanos en la red social X no se hizo esperar y se congregaron en masas para hacer viral su queja. ¿Pedirán perdón al chiverío?