En Chivas todo el mundo piensa en el Apertura 2023 debido a que necesita levantarse luego de una dura derrota ante América del pasado domingo. Por otro lado, a minutos de que se cierre la jornada de este martes 17 de octubre, informan que Raúl Martínez, Cristian Calderón y Alexis Vega serían reincorporados en este miércoles al primer equipo. ¿Qué sucedió?

Como se sabe, en medio de una profunda crisis deportiva, los tres futbolistas fueron separados de sus compañeros por indisciplina. Según lo informado por Jesús Bernal, corresponsal del Guadalajara para ESPN, los elementos de Veljko Paunovic habían ingresado a mujeres al hotel de concentración previo al juego contra Toluca.

De esta manera, la directiva decidió no solo separarlos del plantel, sino que dar por finalizado su vínculo con los jugadores. Es por esto que el pasado fin de semana se dio a conocer que tanto Alexis Vega como Cristian Calderón habían rechazado la propuesta para irse antes de término del Rebaño Sagrado.

Por otra parte, a horas de que termine la jornada de este martes, informan que Chivas habría dado varios pasos atrás con su decisión y que reincorporaría a los tres jugadores a los entrenamientos, según lo informado por Moises Llorens de ESPN, Francotirador de Diario Récord y César Huerta.

Alexis Vega y Chicote Calderón regresan a entrenar en el mismo turno con el primer equipo.

Este último, periodista de Diario AS, explicó en su canal de YouTube que su regreso no se debe a que hay un perdón por parte de la directiva, sino que al no poder llegar a un acuerdo para rescindir el contrato debe volver a incorporarlos para no tener problemas legales con FIFA. De esta manera, regresan a Verde Valle, pero no se sabe si entrenarán con el primer equipo y se vuelven a ser convócales.

¿De qué depende el regreso de Alexis Vega y Chicote Calderón a los campos de juego?

Ante este inminente regreso, queda muy abierta la posibilidad de que Alexis Vega y Chicote Calderón vuelvan a ser convocables. Sin embargo, fuentes de César Huerta informaron que por el momento solo regresarían a entrenar a Verde Valle, pero todo indicaría que no estaría con ellos.

Por otro lado, César Huerta informó que el regreso de Alexis Vega y Chicote Calderón al primer equipo y a un partido dependerá de Amaury Vergara, quien está muy molesto con ambos jugadores. De esta manera, quedarán relegados por el momento hasta que termine su contrato.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Apertura 2023?

Luego de la derrota de América en Los Ángeles, Chivas volverá a ver acción en el Apertura 2023 de la Liga MX ante Puebla por la jornada 14 en el Estadio Cuauhtémoc a las 21:00 del Centro de México.