El último fin de semana, Chivas volvió a ver acción y fue con derrota ante América en un amistoso mientras se lleva adelante una nueva fecha FIFA en todas partes del mundo. Por otro lado, luego del partido, Víctor Guzmán mantuvo diálogos con la prensa y respaldó públicamente a Veljko Paunovic.

Al igual que hace poco más de un mes, el Rebaño Sagrado no estuvo a la altura de las circunstancias y perdió en una nueva edición del Clásico Nacional. A su vez, el equipo Ciudad de México fue con varios suplentes debido a que gran parte de su plantilla se está con sus respectivas selecciones.

En este contexto, Veljko Paunovic perdió por cuarta vez en el 2023 ante América y se fue abucheado por todos los aficionados en el Estadio Rose Bolw de Los Ángeles, California. Es por esto que Víctor Guzmán, capitán del equipo, confirmó lo que mucho pensaban ya que respaldó el proyecto del timonel Rojiblanco.

“Tiene que ir de la mano jugadores con cuerpo técnico, porque hemos visto jugadores muy buenos, y no nada más hablo de Chivas, sino de otros equipos y hasta a nivel mundial que no consiguen cosas importantes. Otros entrenadores que son top y llegan a un plantel, pero no hacen click con el equipo, y no funcionan. Ha sido un papel muy importante lo que ha generado (Veljko Paunovic). Cuando das de una parte y el receptor que somos nosotros, lo llevamos de la mejor manera, se comienzan a ver esos resultados de estar entre los primeros cuatro, que se llegó una final y estuvimos a 45 minutos del título. Todo va de la mano, jalando para el mismo lado”, expresó el Pocho, según lo informado por Eluniversal.com.mx.

Pocho Guzmán respaldó a Veljko Paunovic. (Foto: Jam Media)

Por otro lado, Víctor Guzmán habló del objetivo que se marcó Chivas para las próximas jornadas. “Queremos estar dentro de los primeros cuatro lugares, ahora ya se modificó (el tema de repechaje) pero queremos estar arriba para no entrar a esa eliminatoria y queremos clasificar directo. Después de eso, buscar el título porque para eso nos preparamos y nos ponemos esas metas a corto, mediano y largo plazo. Es muy claro lo que quiere todo el equipo, cuando las cosas están así, es muy claro todo”, comentó.

Pocho Guzmán deja mensaje a Jaime Lozano

A su vez, el capitán del Rebaño Sagrado habló de la posibilidad de ir a la selección, por lo que volvió a mandar un mensaje a Jaime Lozano. “Un jugador, sea del país que sea su sueño es jugar con la Selección nacional, estar convocado. Es una meta que quiero cumplir, le voy a echar todas las ganas para estar en Selección y poder jugar un mundial, eso es lo que me falta”, explicó.

Encuesta ¿Crees que Chivas logrará el objetivo que marcó Víctor Guzmán? ¿Crees que Chivas logrará el objetivo que marcó Víctor Guzmán? Sí, lo van a alcanzar. No, el equipo no funciona bien el equipo y falta trabajo. YA VOTARON 3 PERSONAS

¿Qué sigue para Chivas en el Apertura 2023 de la Liga MX?

Luego de la derrota ante América en Estados Unidos, Chivas volverá ver acción ante Puebla el próximo viernes por la jornada 14 del Apertura 2023 de la Liga MX. De ganar, igualaría la línea de Pumas, que es tercero en la tabla general de posiciones.