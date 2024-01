Mientras Chivas se prepara para enfrentar a Tigres, todo el mundo está con ojo puesto en lo que haga o diga Javier Hernández. Por otro lado, luego de que haya afirmado que estampa su firma la próxima semana, Oribe Peralta se ilusiona con volver a ver a Chicharito con el jersey Rojiblanco.

En las últimas horas, el futuro jugador del Rebaño Sagrado dejó entrever que pronto llegará a México a finalizar su llegada a Verde Valle. Por otro lado, es claro que la directiva y el jugador están relajados debido a que no hay nada que los apures ya que el futbolista está lesionado y no es necesario tenerlo hoy.

Por otra parte, con el correr de las horas son varios los exjugadores de Chivas y actuales que aprueban el regreso de Chicharito al club. Quien se unió a ellos fue Oribe Peralta al marcar que lo emociona saber que está cerca la vuelta del hijo pródigo del Guadalajara.

“Sí me gustaría que llegue a las Chivas. La verdad que él estaría muy emocionado de hacerlo y esperemos que todo se dé a su favor y sea tanto para bien de él como del equipo”, señaló el exjugador del Rebaño Sagrado.

Oribe Peralta aprueba el regreso de Chivas. (Foto: imago7)

Por otra parte, quien habló de la vuelta de Chicharito fue Miguel Layún al marcar que le encantaría volverlo a ver con el jersey Rojiblanco. “Habrá que ver si regresa. Ya que lo hagan oficial, feliz de la vida. Sinceramente pronto habrá novedades”, explicó el exjugador de América.

Y agregó: “Hay buena intención por todas las partes, entonces lo antes posible podremos tener alguna novedad. En unos días se definirá, para bien o para mal, el futuro y de momento estar tranquilos por esto”.

Chivas no quiere que América juegue en Guadalajara

América busca ser local en otro inmueble mientras remodela el Estadio Azteca, pero el conjunto Rojiblanco no permitirá que sea local en Guadalajara.“Primero consultaron con Amaury Vergara, lo cual no fue posible. Después preguntaron en Jalisco y Chivas tampoco lo ve con buenos ojos. A mi me parece que es una forma de América de decir ‘voy a jugar a Guadalajara a robarse el protagonismo de Chivas’”, expresó David Faitelson en TUDN.

Pocho Gumzán habló de Cade Cowell

En el día de ayer Víctor Guzmán habló de la llegada de Cade Cowell y cómo se está adaptando. “En las comidas le hacemos que pruebe un poquito el chile, le ponemos música de texana que a él le gusta. Ese tipo de cositas que sienta: ‘no hablo español, pero me siento en familia’. Lo hemos visto que se está acoplando bien y cualquier cosa”, explicó el Pocho entre risas a TUDN.