Chivas se encuentra en plena preparación de cara a juego contra Tigres por el Clausura 2024 tras el agónico empate contra Santos Laguna. Por otro lado, afirman que la directiva Rojiblanco no le permite a América sea local en Guadalajara por el siguiente motivo.

La directiva Azulcrema no será local en sus próximos partidos con el objetivo de remodelar el Estadio Azteca. Esto se debe porque, al igual que el Arkon, formará parte de las sedes en los que se disputará la Copa del Mundo de 2026.

Debido a esto, América busca ser local en otro estadio por varias semanas, por lo que diversos informes indican que harán de local en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sin embargo, Santiago Baños comentó que buscaban la posibilidad de que disputen algunos de los partidos en Guadalajara o Nuevo León.

A pesar de esto, David Faitelson reportó que Chivas y Amaury Vergara no permitirían que el conjunto Azulcrema juegue en el estadio de Atlas. “Primero consultaron con Amaury Vergara, lo cual no es posible. Después preguntaron en Jalisco y Chivas tampoco lo ve con buenos ojos. A mi me parece que es una forma de América voy a jugar a Guadalajara a robarme el protagonismo de Chivas”, señaló el periodista.

Chivas no quiere que América sea local en Guadalajara.

Cabe recordar que el Rebaño Sagrado es uno de los principales accionistas del Estadio Jalisco, por lo que es quien termina tomando las decisión final. No hay que olvidarse que el Guadalajara fue local en la casa de Atlas para recibir a Tigres debido a que se temía cómo iba a quedar el estado del campo de juego tras el recital de The Weekend.

Directiva de Chivas toma importante decisión

Tras incorporar a Cade Cowell, afirman que Chivas buscará contratar a jugadores de doble nacionalidad en los próximos mercados de pases. “Ante lo complejo que es el mercado de traspasos para el conjunto Rojiblanco cada seis meses, la directiva Rojiblanca trabaja en localizar y darle seguimiento a elementos con calidad que hayan nacido en otros países, pero que cuenten con ascendencia mexicana, esto con la finalidad de contar con un mayor número de opciones para reforzar el plantel Rojiblanco”, informó Diario Récord.

Pocho Gumzán habló de Cade Cowell

En el día de ayer Víctor Guzmán habló de la llegada de Cade Cowell y cómo se está adaptando. “En las comidas le hacemos que pruebe un poquito el chile, le ponemos música de texana que a él le gusta. Ese tipo de cositas que sienta: ‘no hablo español, pero me siento en familia’. Lo hemos visto que se está acoplando bien y cualquier cosa”, explicó el Pocho entre risas a TUDN.