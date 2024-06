Aunque la mayoría de los aficionados de las Chivas de Guadalajara conocen poco y nada del nuevo fichaje Daniel Aguirre, quien llegó procedente del Galaxy de Los Ángeles donde no jugó ni 100 minutos y por ende tampoco se pudo consolidar en el futbol de Estados Unidos.

Además, juega en una posición en la que Fernando Gago tiene a varios elementos para tomar la mejor decisión sobre quiénes será los titulares en la mediacancha del Rebaño Sagrado, lo cual tampoco le jugará mucho a favor a joven jugador de 24 años.

Pero esto no fue un problema para la afición de Chivas que si bien no está muy contenta con Daniel Aguirre por ser un futbolista casi desconocido en México, jamás han hecho algún tipo de alarde de que no haya nacido en suelo azteca, pues es oriundo de Redwood City, en el estado de California.

Acusan discriminación contra Cade Cowell en comparación con Daniel Aguirre

Y es que hace unos meses cuando Cade Cowell llegó a Guadalajara fue duramente criticado su fichaje por las evidentes diferencias físicas del atacante con respecto a la mayoría de los futbolistas rojiblancos, ya que su tono de piel y su cabello rubio, distan mucho de lo que hay en la Perla Tapatía.

Por tal motivo en el caso de Aguirre muchos fueron los que señalaron que con el volante nadie hizo un escándalo porque es un mexicoamericano que viene de Estados Unidos, pues la mayoría únicamente se centró en su insípida cerrera en la MLS.

Cabe señalar que Cowell llegó al Rebaño desde el San José Eartquakes, donde fue uno de sus mejores revulsivos a pesar de su corta edad, pues cuenta con 20 años, pero tenía más recorrido que el mismo Aguirre, no obstante, pocos se enfocaron en su trayectoria para hablar únicamente de su aspecto físico por llegar al único equipo que juega con mexicanos.

