Los rojiblancos aún no logran cerrar de manera oficial su acuerdo con la plataforma para la transmisión de sus partidos.

Amaury Vergara, dueño de las Chivas de Guadalajara no ha podido hacer oficial la llegada de Amazon Prime para las transmisiones como local del conjunto rojiblanco debido a varias complicaciones que en su mayoría tienen que ver con Televisa.

Como se reveló hace algunas semanas, el Rebaño Sagrado ya tiene un acuerdo con la plataforma de streaming para que sea el primer equipo mexicano que llega con exclusividad a su señal, pero el anuncio ha tenido que esperar porque hay un contrato con el consorcio de Chapultepec 18 que se debe respetar.

Una de las cláusulas de dicho acuerdo señala que en cuanto expire habrá la posibilidad de renovarlo automáticamente si superen por un solo peso, la cantidad que ofrece algún interesado en tener los derechos de Chivas, en este caso Amazon, pero esto se definirá hasta dos días antes del arranque de la nueva campaña que es el 5 de julio.

Es decir, el 3 de julio es el plazo que tiene Televisa para saber si ofrece más que Amazon o en definitiva Guadalajara puede hacer oficial su alianza con la plataforma de streaming e incluso tampoco hay un 100% de certeza de que la empresa de Emilio Azcárraga no lance una jugosa contrapropuesta.

Amazon no ha logrado hacer oficial su llegada a Chivas. Foto: Imago

Televisa se arrepentía de sacar su equipo técnico del Estadio Akron

“Gente que trabaja par Televisa me comentaba que se hizo un llamado para que el syaff retirara todo lo que tuviera que ver con Televisa del Estadio Akron y de repente sufrieron una llamada para que no hicieran nada y por eso es la confusión, pero esto pudiera ser porque Televisa va a transmitir el partido amistoso entre Chivas Femenil vs. Barcelona”.

“Puede ser esto un pretexto, como puede ser que este llamado para cancelar todo ese movimiento sea únicamente para dejarlos unos días en un partido amistoso, como puede ser para estirar la liga y generar en Chivas esa desesperación de que no se definen las cosas. Los contratos han sido muy diferentes, con Chivas fue de una forma con Tigres fue de otra forma, Tigres ya se desvinculó. Por eso Televisa puede estar jugando a sacarle una ventaja. Y capaz que de ultimo momento pagan o capaz que no. Esos son los manejos que hacen a nivel empresarial”, fue parte de lo que comentó José María Garrido en Futbol Con Cerebro de YouTube.