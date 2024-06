Televisa ha decidido jugar el juego de la incertidumbre en las Chivas en medio de las negociaciones con Amazon Prime por sus derechos de transmisión. A la televisora no le queda de otra más que prolongar lo más que pueda estos últimos días de contrato con el Rebaño Sagrado para provocar la desesperación de los actores y, quizás, poder salirse con la suya.

Todo parecía indicar que los partidos en el Estadio Akron serían difundidos por Amazon, sin embargo, Televisa todavía tiene la última palabra. Y es que hace algunas semanas se reportó que la empresa de Emilio Azcárraga tendría hasta el 3 de julio para dar a conocer al Guadalajara su decisión final de renovar o no con el chiverío, mejorando la oferta de la competencia por un dólar, por lo que se ha retrasado el anuncio con la empresa de streaming.

Hasta el 3 de julio para evitar que Chivas sume dinero a sus arcas

No obstante, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló en su canal de YouTube que Televisa busca emitir su postura respecto a este vínculo hasta esa misma fecha, pues solamente juega con las especulaciones antes de mostrar sus verdaderos intereses.

“Bueno, hay tema con respecto a esta situación de Amazon, de Televisa, de Amaury Vergara. ¿Qué pasa con esta situación, por qué a estas alturas no se ha anunciado el tema? Televisa tiene hasta el 3 de julio para decidir si se queda o no con los derechos de Chivas y en esta situación donde se trata de negocios, cuando llevas las de perder lo que haces es alargar hasta que se vaya acabando. Hoy en día todo está puesto, todo está planchado para que Chivas vaya y firme con Amazon. Está el tema acomodado en ese sentido para que se pueda dar, así es como se encuentra la situación”, comentó Bernal.

El dólar de Televisa que marcaría la diferencia

“Sin embargo, Televisa tiene esta última esperanza de que poniendo un dólar más de lo que ofrece Amazon, ellos se puedan quedar con los derechos de transmisión y según informa Chema Garrido, esta situación puede darse hasta el 3 de julio, dos días antes del arranque del torneo, así que se pone interesante el tema. En Chivas esperan que se haga con Amazon, Televisa no ha mencionado nada pero pueden poner el dólar extra, el peor escenario para Chivas es ganar dinero, porque esa cantidad va a ganar ese dinero, pero la afición desea dejar de alimentar a la empresa que es uno de los rivales deportivos como es América y ese divorcio sería muy y bueno”, agregó.

Este plan de Azcárraga y sus secuaces solamente buscaría retrasar la inyección de capital para refuerzos, en un golpe bajo de los del Pedregal como último pataleo antes de romper su vínculo con el chiverío.

“Hablando con gente de Televisa, existe la resignación de va para atrás, y es más, Televisa tan quiere exprimir los últimos instantes que tiene con Chivas que el Femenil vs. Barcelona lo va a patrocinar TUDN y VIX, prácticamente es el tiempo que no ha cuadrado para que Guadalajara haga el anuncio de Amazon, por lo que Chivas podría pedir que su primer juego sea de visita y no perder su transmisión, será interesante”, sentenció.