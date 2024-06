En las Chivas de Guadalajara no se ha cerrado el mercado de fichajes, ya que buscan la manera de sumar una incorporación más que represente un golpe de autoridad del equipo más importante del futbol mexicano que está obligado a ofrecer una gran campaña en el Torneo Apertura 2024, para pensar en el campeonato que no consiguen desde el 2017.

Desde hace varios días ha sonado fuerte el nombre de Jordi Cortizo para unirse a las filas del Rebaño Sagrado, pero la realidad es que Monterrey le ha complicado mucho el panorama a la nueva directiva rojiblanca que no ha podido entrar en negociaciones oficiales, ya que únicamente han sostenido algunos acercamientos.

En este sentido, fue el director deportivo de los regios, José Antonio Noriega quien reveló la semana pasada que solamente han tenido pláticas con la gente de Chivas, pero nada concreto sobre la mesa para tratara de cerrar la contratación, además de que tampoco quieren desprenderse de Cortizo para la siguiente campaña.

Monterrey quiere al Chiquete Orozco para negociar con Chivas

De acuerdo con el comunicador Fernando Esquivel, Monterrey no quiere perder a uno de sus jugadores más talentosos del momento, pero si ese fuera el caso le han solicitado a Guadalajara que acepte traspasar a Gilberto Orozco Chiquete, uno de sus defensores estelares y piezas claves para el entrenador Fernando Gago.

Cortizo no ha logrado cumplir el sueño de Chivas. IMAGO

A lo cual se han negado los rojiblancos y esa la razón por la que están estancados los acercamientos entre ambas directivas, pues no hay manera de que el Rebaño se plantee la posibilidad de dejar que se vaya uno de sus canteranos con más proyección y a quien le están buscando acomodo en algún club de Europa.

“Se han estancado las gestiones por Cortizo, Monterrey no tiene necesidad de vender y no da avances. Insisten con Chiquete. Con Córdova, desde el entorno del jugador, no consideran un movimiento a Chivas. Recientemente, surgieron 4 opciones ofensivas desde MLS, Chivas analiza si son mejores opciones a las que ya tienen en MX”, fue lo que publicó Esquivel en su cuenta de X.