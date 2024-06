En el Club Guadalajara todo es incertidumbre no solo al interior de la plantilla que sigue esperado más caras nuevas para encarar de la mejor manera el Torneo Apertura 2024, sin embargo afuera del equipo rojiblanco tampoco la están pasando muy bien debido a que los seguidores se sienten inconformes por las contrataciones en comparación con los patrocinadores que han llegado al club.

Para el siguiente certamen el Rebaño Sagrado ya no será transmitido por Televisa y pasará a formar parte de la plataforma de streaming Amazon Prime, además de que varias empresas como Mercado Pago y la marca de autos MG tomando fuerza los patrocinadores más importantes de las Chivas.

Y esto es precisamente lo que ha molestado a un sector de los chivahermanos, quienes sienten que no se han adquirido los jugadores suficientes para poder competir de la mejor manera en la siguiente temporada, donde es una obligación acercarse al acérrimo rival en campeonatos, pues ahora tienen 14 por 12 de los rojiblancos.

En la cuenta Chivas Universal se publicó un comunicado donde se expresa el sentir de algunos fanáticos anunciando que de no cambiar la situación actual de los tapatíos buscarán la manera de ya no consumir productos de la marca Chivas, ni tampoco asistirán al Estadio Akron para la siguiente temporada que inicia el 5 de julio, no obstante, queda claro que esto simplemente circuló en redes sociales.

Amaury confía en que harán una gran campaña. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

Afición de Chivas se lanza contra Amaury Vergara

“En las últimas horas, la afición rojiblanca ha levantado la voz a través de un comunicado dirigido hacia la directiva de Chivas donde reclaman la poca y nula inversión en refuerzos por parte de @Amauryvz tomando en cuenta los millones que ha ingresado la institución gracias a los nuevos patrocinadores”.

“El acuerdo millonario prácticamente pactado con @PrimeVideoMX por los derechos televisivos, las ventas de playeras y demás productos de Chivas, más lo que se juntaron en taquillas por haber tenido el estadio lleno durante TODO el torneo. La afición está MUY molesta y amenazan con ya no comprar productos del Guadalajara”, fue parte de lo que publicaron en la cuenta de Chivas Universal.