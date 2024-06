El gran esfuerzo que haría Alexis Vega para quedarse en Chivas, pero no lo aceptaron

La historia de Alexis Vega con las Chivas de Guadalajara se cerró con capítulos de más desencuentros que gloriosos momentos, por lo cual el atacante de Toluca explicó que en algún momento pidió ser el mejor pagado del equipo rojiblanco porque lo merecía al vivir el máximo rendimiento de su carrera.

Pero después del Mundial de Qatar la situación vino a pique en cuanto al funcionamiento del Gru en el Rebaño Sagrado, las constantes lesiones mermaron su regularidad y esto propició que empezara a perder su lugar estelar, hasta que en el 2023 cometió un acto de indisciplina que marcó su futuro en la plantilla que dirigía en ese momento Veljko Paunovic, quien no quería volver a verlo en el equipo.

No obstante, sobre el final del Apertura 2023 el serbio tuvo que echar mano del delantero a petición de la directiva encabezada por Fernando Hierro, lo cual fue uno de los desencuentros para que el entrenador dejará el banquillo el final del año, mientras que Alexis Vega siguió unas semanas más antes de partir a Toluca.

La revelación de Alexis Vega para quedarse en Chivas

Fue en entrevista con Azteca Deportes donde Vega comentó que en su momento tuvo la oportunidad de quedarse en Guadalajara o al menos esa era su intención, pero cuando llegó la propuesta de los mexiquenses habló con la dirigencia de los tapatíos para saber cuál era la mejor opción sobre definir su futuro.

Vega vive buen momento con Toluca. Foto: Imago7/ Fabian Meza

“Yo hablaba con ellos (directivo) y dije: Yo estoy dispuesto a quedarme en Chivas. Yo sé que no estoy pasando por un buen momento. Así, como cuando yo estaba en mi mejor (momento) pedí; ahora que no estoy, estoy dispuesto a bajarme una parte del sueldo. No pude llegar a un arreglo y la decisión era que saliera“.

“Yo hablando con Piojo (Roberto Alvarado), con Guti (Erick Gutiérrez) mi idea era quedarme en el Guadalajara. Yo sé que cuando estuve en mi mejor momento en Chivas, en la renovación exigí un sueldo; porque me decían que era el mejor jugador de la liga y les dije: págame como tal. Ellos me lo pagaron y la verdad, que totalmente agradecido, porque durante mucho tiempo mi familia y a mi nos dieron de comer“, finalizó el atacante de los Diablos Rojos.