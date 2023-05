Veljko Paunović no tiene visualizado perder frente al América en las Semifinales del Torneo Clausura 2023, ya que prefiere pensar en las cualidades del Club Guadalajara para dejar en el pasado la dolorosa derrota que se dio en la Fecha 12 de la campaña regular cuando los capitalinos se llevaron el Clásico Nacional 4-2 en el Estadio Akron, ante ello, no quiso pensar para nada en la palabra fracaso.

El técnico del Rebaño Sagrado ni siquiera hizo mención de esa palabra que de alguna manera debe vivir en la mente del equipo más grande del futbol mexicano, no obstante, el serbio afirmó que no piensa en ningún escenario negativo porque la mejoría futbolística que han mostrado en los meses pasados le permite confiar en la labor de su plantilla para avanzar a la Gran Final.

“Me resulta difícil hablar, ni quiero pronunciar esa palabra. Aquí cultivamos un ambiente con predisposición, de tener expectativas positivas, de que algo bueno va a pasar por el trabajo para mejorar y que todo esto te lleve a tener el éxito, donde está el balance, probablemente nunca va a existir, porque lo que va a determinar es el resultado final y es por lo que todos trabajamos. Nuestras expectativas son positivas y lo que queremos es convertir todo el trabajo en que sea el éxito. Soy afortunado de transmitir esto a mi gente y que los jugadores sigan con esta dinámica”, apuntó el timonel serbio.

Chivas podría avanzar a la Final después de eliminar a sus acérrimos rivales

Paunovic tampoco se quiso centrar en las estadísticas, ya que si Guadalajara vence a las Águilas en las Semifinales será la primera ocasión en que dispute un título después de derrotar a sus más grandes rivales, Atlas y los azulcremas: “Yo no me quiero emocionar, sino hasta que pase, hablaremos de las consecuencias, desde luego que nos motivan esos datos, y esas posibilidades. Una posibilidad no es una oportunidad. Hay que ganar, y esto es en los que estamos yo y todo el cuerpo técnico. Estamos trabajando en nuestro entorno para lograrlo”.

“Creo que todos eso datos confirman la mejora y la evolución del equipo, estoy contento por eso, pero no creo que ese proyecto esté en la fase terminal, nos queda por mejorar. Hay que mantener el paso para tratar de llegar a la Final. Hemos tenido una buena eliminación, se tiene que jugar y después si todo va bien, hablaremos de la las posibilidad de pelear por el campeonato”, añadió el entrenador del Rebaño.