En Chivas están a la espera que se haga oficial la llegada de Javier Hernández al Rebaño Sagrado. Sin embargo, las negociaciones siguen en la mesa y revelan el motivo por el que Chicharito Hernández aún no fue anunciado como nuevo jugador del Guadalajara para el Clausura 2024.

En el equipo Rojiblanco hay mucha expectativa debido a que están a una firma de que el hijo pródigo regrese a Verde Valle tras 14 años. Se da en un momento justo cuando el Rebaño Sagrado vive un cambio radical en un equipo que busca apostar por las jóvenes promesas que fueron formadas en las fuerzas básicas.

Por otro lado, es un hecho que Chivas tiene casi cerrado el contrato con Chicharito Hernández y nadie lo puede ocultar. Es más, en los últimos días se vio a un Amaury Vergara emocionado luego de salir de la reunión con Lorenzo Román debido a que hubo acuerdo de palabra.

Sin embargo, en estos momentos Javier Hernández no estampó su nombre en el Guadalajara y se reveló el motivo. Según Gibrán Araige se debe a que la directiva Rojiblanca busca blindar una cláusula ante una posible lesión del futbolista, quien llega en plena recuperación.

Hay una clásula que sepra el regreso de Javier Hernández a Chivas. (Foto: Imago7)

“Un punto que se está arreglando es una cláusula por el tema de su lesión. A Chivas le preocupa que llegue con un contrato jugoso y que además llega con una lesión, que no se sabe cómo va a llevar. Ahí están tratando de arreglar una cláusula para Chivas protegerse”, expresó el periodista en el programa Insiders.

El motivo por el que Alan Pulido no llegó a Chivas

En diálogos con TUDN, Alan Pulido rompió el silencio para comentar el motivo por el que no llegó a Chivas. “Sí estuve muy cerca, estuve en pláticas, pero al final no se llegó a nada, yo venía saliendo de mi lesión y ahora renové con Kansas, me ofrecieron tres años y esa fue la clave para tener una estabilidad en el futbol y obviamente un tema que me sentí, como protegido por ellos, que apostaron y en mi operación estuvieron ahí, fue un tema de agradecimiento”, comentó.

Afirman que Chivas no quiere presionar a Alexis Vega

A pesar del comunicado de la AMFpro sobre Alexis Vega, Chivas mantuvo su postura de hacer entrenar por separado al futbolista. Sin embargo, diferentes reportes indican que el club no quiere presionar al atacante, sino que no lo quieren exponer ante una posible lesión.