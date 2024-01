En Chivas todos están expectantes con lo que sucederá en las próximas horas debido a que está al caer la llegada de Cade Cowell y Javier Hernández. Por otro lado, en medio de esto, tras el comunicado de la AMFpro, Alexis Vega llegó a Verde Valle y este fue el accionar del club.

“En estricto apego a lo dispuesto en el Artículo 48 del Reglamento de Transferencias y Contrataciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se establece que ‘cualquier conducta abusiva, ya sea por parte del Club o del Jugador, que tenga como objeto forzar al otro a rescindir un contrato o modificar los términos de éste, constituirá una causa justificada de rescisión para la contraparte’”, comunicó la Asociación Mexicana de Futbol, lo que generó un gran revuelo.

Por otra parte, tras el comunicado de la AMFpro, Alexis Vega se presentó en Verde Valle para entrenar en Chivas. A pesar del comunicado del ente que preside Álvaro Ortiz, el club mantuvo su postura de que el futbolista entrenó diferenciado en Verde Valle en un horario en el que no coincidía con el de sus compañeros.

Sin embargo, diferentes reportes indicaron que el Guadalajara no busca con esta decisión presionar al futbolista para que firme con un club en particular. La idea de la directiva es que no se exponga ante una posible lesión y así seguir buscando acomodo en otra institución antes de que cierre el libro de pases.

Cabe destacar que ayer por la noche se dio a conocer que Chivas había llegado a un acuerdo para que Alexis Vega sea nuevo jugador de San Jose Earthquakes. A pesar de esto, el propio futbolista decidió rechazar la oferta, por lo que de momento se queda en Guadalajara. No hay que olvidarse que no quiso firmar el contrato que le había ofrecido Cruz Azul.

Alan Pulido explicó por qué no llegó a Chivas

En diálogos con TUDN, Alan Pulido rompió el silencio para comentar el motivo por el que no llegó a Chivas. “Sí estuve muy cerca, estuve en pláticas, pero al final no se llegó a nada, yo venía saliendo de mi lesión y ahora renové con Kansas, me ofrecieron tres años y esa fue la clave para tener una estabilidad en el futbol y obviamente un tema que me sentí, como protegido por ellos, que apostaron y en mi operación estuvieron ahí, fue un tema de agradecimiento”, explicó.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Santos Laguna?

Por otro lado, Chivas vuelve a ver acción en la Liga MX cuando debute en el Clausura 2024 ante Santos Laguna. El juego se llevará adelante a las 19:05 del Centro de México en el Estadio Akron. El juego será transmitido por TUND.