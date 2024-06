Chivas se prepara para el Apertura 2024 de la Liga MX en Cancún debido a que lleva adelante la pretemporada. En medio de esto reportan que José Juan Macías abandona la concentración Rojiblanca para unirse a Santos Laguna.

El paso del atacante por el Rebaño Sagrado no fue el mejor ya que pasó de ser un atacante letal a uno irregular. Las lesiones ligamentarias, el bajo nivel y sus actitud para querer emigrar al futbol España lo llevaron a nunca consolidarse como toda la afición rojiblanca esperaba.

Por otro lado, con la llegada de Fernando Gago al equipo José Juan Macías pasó de ser considerado a no estar en el once titular y no ser convocados. Es más, en más de una ocasión los fanáticos criticaron al argentino por no llevarlo a los diferentes juegos y sí a Lalo Torres como alternativa.

Debido a esto se esperaba que el jugador haya pedido su salida del club porque sabía muy bien que no entraba en los planes. Sin embargo, esto parecía truncarse por el alto costo que tenía su sueldo.

Reportan que Macías se iría de Chivas hoy.

Finalmente el Guadalajara podría hacer respirar sus arcas ya que reportan que José Juan Macías abandona Cancún. “Desde Cancún se menciona que JJ Macías dejará su pretemporada con Chivas su destino podría ser la Laguna”, informó Luis Jiménez, Coordinador de deportes en Multimedios Televisión Laguna.

¿Por qué no podía salir de Chivas?

En el día de ayer Jesús Bernal dio detalles sobre el motivo por el que José Juan Macías no salía a Guadalajara. “Es un sueldo elevado, que no cualquier club puede pagar. El punto no es solamente el sueldo en sí mismo, sino que le piden a Chivas el absorber una parte del sueldo para que pueda hacerse la transferencia, pero el Rebaño dice no”, comentó el periodista de ESPN.