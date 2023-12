Chivas acaba de ser eliminado de la Liguilla luego de haber caído frente a Pumas por 3-0 en la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2023. Por otro lado, tras quedar fuera de la Fiesta Grande, informan si es verdad o no el interés de Europa por Fernando Beltrán.

A lo largo de todo el Apertura 2023, el Guadalajara tuvo muy pocos jugadores que se destacaron partido a partido por mantener un aceptable nivel de juego. Uno de ellos fue el Piojo Alvarado, quien desde que volvió de la Copa Oro 202 no paró del carro Rojiblanco, y el otro fue el Nene Beltrán.

Por otro lado, en las últimas horas surgieron versiones de que clubes de Europa estaban interesados en Fernando Beltrán ya que se le acaba el contrato. Sin embargo, esto fue desmentido por Kery Ruiz al marcar que en el Rebaño Sagrado hay Nene para rato por los siguientes dos motivos.

“Salieron reportes de que Feyenoord, Ajax, Wolverhampton y Fulham estaban siguiendo a Fernando Beltrán y estaban muy interesados en firmarlo como agente libre en este mercado de invierno porque su contrato terminaba el 31 de diciembre de este año”, comenzó en su canal de YouTube.

Fernando Beltrán no es buscado por nadie. (Foto: Jam Media)

Y agregó: “De los dos lados me confirmaron dos cosas importantes. La primera es que el contrato del Nene Beltrán no termina el 31 de diciembre. Hace un mes Fernando Beltrán y Chivas firmaron la renovación hasta 2026. No es verdad eso de que va a quedar libre. No han hecho el anuncio”.

Por último destacó que nadie se acercó para saber la situación contractual del mediocampista de Chivas. “Tanto la fuente de Chivas como del entorno del Nene Beltrán, los dos me dijeron que nadie de Europa ha preguntado por él. Ni Feyenoord, ni de Europa, ni de la Premier League, ojalá, para nada. No hay interés europeo por el Nene Beltrán de que pueda irse. El Nene se queda en Chivas”, señaló.

¿Chivas quiere a dos jugadores de la Liga MX?

La semana pasada comenzaron los rumores sobre el supuesto interés de Chivas por dos jugadores de la Liga MX. Fernando Esquivel informó que el Guadalajara comenzó a negociar con Mazatlán para quedarse con la ficha de Andrés Montaño. A su vez, Modo Guerrero reportó que Jair González quiere más minutos de juego y que el Rebaño Sagrado está interesado en él.

¿Carlos Vela y Chicharito Hernández a Chivas?

Sin dudas Chicharito Hernández y Carlos Vela son dos de las grandes debilidades que tiene el Guadalajara en todo mercado de pases. Sin embargo, por le momento ninguno de los estaría hoy cerca de llegar a Verde Valle.

Por un lado, en las últimas horas Alejandro Vela, hermano de Carlos, informó que el actual jugador del LA FC solo volvería a jugar a México para vestir la playera de Cancún FC en la primera división. Por su parte, Javier Hernández por el momento dijo que no tiene arreglada su llegada al Rebaño Sagrado.