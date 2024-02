Fernando Gago, técnico del Club Guadalajara tendrá su debut esta noche en la Liga de Campeones de la Concacaf mejor conocida como la Concachampions cuando se meta a la cancha del Forge FC de Canadá, en el partido de Ida dentro de la Primera Ronda del certamen.

El estratega del Rebaño Sagrado llega en buen momento al compromiso debido a que suma dos victorias de manera consecutiva dentro del Torneo Clausura 2024, luego de haberse impuesto a Toluca 3-2 y a Atlético de San Luis 2-0, sin embargo, en conferencia de prensa el argentino señaló que la Concachampions es otra competencia donde deberán seguir demostrando su mejor rendimiento.

Pero sí dejó muy claro que tampoco existe una presión extra por entrar en la competencia que reparte un boleto al Mundial de Clubes, argumentando que el objetivo es mantener la línea ascendente en cuanto al volumen de juego colectivo y con ello pensar en un buen resultado ante los canadienses que pagarán la visita el 19 de febrero en el Estadio Akron.

“Yo entiendo la pregunta pero no lo veo como una presión, la verdad no lo veo como presión, no siento una presión. Sí es un compromiso, un deseo y vamos a trabajar, está claro, pero presión es otra cosa. Presión tenía mi papá para darnos de comer, de ese lado veo la presión. Nosotros trabajamos, entrenamos y trataremos de ser mejor equipo en cada competencia, independientemente si es local o internacional”, fue parte de lo que explicó Gago ante los medios.

Chivas presentará varios bajas ante el Forge FC

Por decisión del timonel Fernando Gago, Guadalajara no contará con la participación de varios de sus jugadores más importantes, pues tanto Víctor Guzmán como Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado y Gilberto Orozco no realizaron el viaje a Canadá para el duelo de esta noche en punto de las 19:00 horas, pensando en darle oportunidad a elementos que no han sido tan recurrentes en la Liga MX.

“Les di descanso a cuatro jugadores que tenían la mayor carga de minutos y tenían que parar, porque necesito a todos sanos para determinar quién juega cada partido. El equipo de mañana todavía no lo tengo definido, pensaremos lo mejor de acuerdo al rival y lo que podemos intentar hacer nosotros para el partido de mañana”, comentó Gago en rueda de prensa.

Gago suma dos victorias de manera consecutiva. Foto: Imago7/Sebastian Laureano Miranda

Guadalajara jugará el sábado en la Jornada 6

Después de enfrentar a los canadienses en Ontario, el Rebaño volverá a la Perla Tapatía para preparar el siguiente encuentro que se celebrará en el Estadio Akron el sábado 10 de febrero enfrentando a Juárez FC dentro de la Fecha 6 del Clausura 2024, el duelo se disputará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá seguir en vivo por VIX+, aunque te recordamos que en Rebaño Pasión también te llevaremos los detalles.