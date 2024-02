El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Fernando Gago decidió dejar en México a varios elementos que han sido claves en el Torneo Clausura 2024 de cara al debut dentro de la Liga de Campeones de la Concacaf mejor conocida como la Concachampions, donde este miércoles debutarán contra el Forge FC7.

El Rebaño Sagrado entrará en acción esta noche a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, jugadores como Víctor Guzman, Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez y Gilberto Orozco Chiquete no fueron convocados, por lo que se quedaron a seguir con los entrenamientos para el encuentro por la Liga MX frente a Juárez el siguiente sábado.

Para Chivas es importante iniciar con el pie derecho este torneo pensando en pelear por el boleto para el Mundial de Clubes, el cual obtuvieron por última ocasión en el 2018 cuando vencieron en la Final a Toronto, bajo las órdenes del estratega argentino Matías Almeyda.

Chivas debuta en la Concachampions

Los rojiblancos llegan al partido contra el Forge FC de Canadá en buen momento luego de sumar dos victorias consecutivas dentro del Torneo Clausura 2024, por lo que están motivados para intentar llevarse una victoria en suelo canadiense en el partido de Ida por la Primera Ronda de la Conchampions. El duelo se transmitirá por la cadena Fox Sports en todo el país y algunos lugares de Estados Unidos.

Guadalajara utilizará una alineación alterna. Foto: Imago7/Sebastian Laureano Miranda

América estuvo cerca de comprar a Guadalajara

El periodista David Faitelson reveló una extraña anécdota donde comentó que en alguna ocasión desde Televisa intentaron adquirir a las Chivas: “Tú estabas ahí, Francisco (Javier González), acuérdate de aquel personaje Aurelio Martínez, directivo de Chivas, acuérdate de Alejandro Murillo, acuérdate cómo se fueron moviendo y moviendo cuando en ese momento Televisa quería comprar a Chivas y tener a los dos equipos más populares y antagonistas del país”.

Gago no se siente presionado por el debut

El estratega del Rebaño, Fernando Gago comentó que no se siente presionado por participar en la Concachampions, pues su único objetivo es hacer un buen trabajo en Canadá para cerrar la obra el 19 de febrero en el Estadio Akron: “La verdad no lo veo como presión, no siento una presión. Sí es un compromiso, un deseo y vamos a trabajar, está claro, pero presión es otra cosa. Presión tenía mi papá para darnos de comer, de ese lado veo la presión”.