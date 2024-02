Las Chivas de Guadalajara de Fernando Gago se impusieron al Atlético de San Luis 2-0 con un funcionamiento colectivo y efectivo que les dio resultado de principio a fin en un duelo correspondiente a la Jornada 5 por el Torneo Clausura 2024 que se celebró en el Estadio Alfonso Lastras.

El estratega del Rebaño Sagrado tampoco utilizó a José a Juan Macías luego de la lesión muscular que presentó desde la semana anterior y que le impidió ver actividad contra Toluca el martes, sin embargo Gago decidió echar mano del flamante refuerzo Cade Cowell contra los Diablos Rojos.

Pero ante San Luis las Chivas tuvieron su mejor partido del certamen no solo en cuanto al rendimiento de todos los jugadores a nivel individual y como equipo, también porque el marcador hizo justicia a lo que se vio dentro de la cancha, con lo dos goles que marcó Víctor el Pocho Guzmán desde el manchón penal.

El cambio inesperado que le funcionó a Gago contra Chivas

La decisión que nadie esperaba de Gago contra los potosinos fue sacar del 11 titular a Cade Cowell y darle oportunidad a Ricardo Marín en el centro del ataque, en la posición que conoce a la perfección y en la cual se convirtió en el héroe contra los mexiquenses al marcar el tanto del triunfo.

Cowell fue duramente criticado por su funcionamiento contra San Luis. Foto: @Chivas

Aunque Marín no se hizo presente en la pizarra ante los dirigidos por Gustavo Leal, se encargó de jalar marcas y preocupar más a los rivales, función que no termina por desempeñar Cowell porque no es centro delantero. La mala noticia para el jugador rojiblanco es que en su ingreso a la cancha en la parte complementaria no tuvo el funcionamiento que se esperaba y fue duramente criticado, por lo que luce complicado que vuelva a arrancar un partido, al menos en Liga MX.

Chivas vs. Forge: Dónde ver en vivo el partido de Concachampions

Será este miércoles 7 de febrero cuando el Rebaño entre en acción en la Liga de Campeones de la Concacaf frente al club canadiense Forge en la primera ronda del certamen. El duelo será a las 19:00 horas tiempo del centro de México y se podrá observar por la señal de Fox Sports en todo el país. También te llevaremos todos los detalles en Rebaño Pasión.