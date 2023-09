Uno de los jugadores más queridos de la actualidad en Chivas es Gilberto Orozco Chiquete, no solamente porque es un canterano, sino porque poco a poco se está consolidando en el futbol mexicano y prueba de ello es que ya fue llamado a la Selección Nacional; sin embargo, el defensor recordó su momento más complicado en el balompié.

El zaguero recordó lo doloroso que fue caer en la Final del Clausura 2023 contra Tigres, en donde aseguró que salió muy triste del Estadio Akron, por lo que pasó horas sin dormir por no entender lo que sucedió durante ese duelo contra los universitarios, en donde los tapatíos se quedaron a 30 minutos de su estrella número 13.

“No me la creo, veo la repetición, los goles, el primer tiempo cómo presionamos, nos morimos en la raya. En el segundo tiempo, el juego da un giro de 180 grados, no te explicas cómo, ni tú mismo sabes qué pasó.

“Se acaba el partido, llegamos todos al vestidor en silencio, fui el último en salir del vestidor. Ni me bañé, no quise pasar por nada, me puse un gorro y me fui a mi casa. Llegué, me quedé viendo a la ventana y les dije que quería estar solo, no querían que nadie me hablara. Me dormí como hasta las 5 de la mañana, no más así pensando, viendo los carros pasar. Estuve tan cerca y me lo quitaron”, aseguró el Chiquete en palabras para el podcast La Voz Rojiblanca.

