Aunque todos los aficionados rojiblancos quieran ver pronto en acción a Armando González con el primer equipo, de momento también resulta justo que el “Hormiga” termine con lo que empezó. El atacante de 20 años es la gran figura que tiene el equipo Sub-23 de las Chivas de Guadalajara, el cual ya logró sacar ventaja en la ida de los cuartos de final ante Santos Laguna, al que derrotó por 4-2.

Desde que comenzó el Apertura 2023, Armando González ha dado la nota en el equipo juvenil, destacándose cada fin de semana con más y más goles. A pesar de que todas las miradas caían sobre su desempeño, al atacante no le pesó la responsabilidad y siguió anotando en cada partido para liderar la buena campaña de Chivas en la Liga Sub-23, donde terminó en el segundo lugar de la fase regular.

Veljko Paunovic ya tomó nota del gran desempeño del “Hormiga”, a tal punto de que lo llevó a la banca en dos encuentros, aunque finalmente no lo mandó a la cancha. Sin embargo, el hecho de compartir entrenamientos, concentraciones y partidos pueden hacer que el joven atacante vaya tomando experiencia mientras continúa con su gran nivel en las Fuerzas Básicas.

La impresionante cuota goleadora de Armando González

Si Chivas pudo ser uno de los mejores equipos de la fase regular en la Liga Sub-23, mucho ha tenido que ver el desempeño de Armando González. El atacante de Chivas terminó como líder de goleo, gracias a sus 13 anotaciones. Sin embargo, lejos de conformarse, el juvenil se estrenó en la Liguilla con un hat-trick ante Santos Laguna, en el 4-2 a favor del conjunto rojiblanco.

De esta manera, “Hormiga” González registra un promedio goleador que mete miedo: 16 gritos en 17 partidos disputados durante el Apertura 2023 de la Liga Sub-23. Prácticamente, el atacante convierte un gol por partido, señal de que pasa por un momento de plena confianza y realmente levanta la mano para ser tenido en cuenta en el primer equipo en el corto plazo. Sin embargo, lo ideal parece ser no apurar su participación y permitirle que termine el certamen con el equipo juvenil, donde es la individualidad más importante y seguramente aspira a ganar el título luego de su gran esfuerzo.

Armando González viene de familia rojiblanca

El Hormiga es hijo de homónimo, Armando González, quien también vistió la playera rojiblanca y le inculcó el amor por los colores. “Es una felicidad muy grande, siempre he querido jugar en Chivas, cuando me despierto le doy gracias a Dios porque es un día más en el que puedo estar en el club y disfrutar. Es increíble y me honra mucho portar estos colores. No me tocó ver a mi papá jugar con Chivas, él salió en 1995 y yo nací en el 2003, pero me enseñó los videos de los goles que hizo”, reconoció tiempo atrás el juvenil sobre su ligazón a las Chivas.