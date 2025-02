Las Chivas de Guadalajara han tenido capitanes que marcaron época por los grandes momentos que le dieron a la institución y los logros que consiguieron, pero también por la empatía y humildad que siempre mostraron con la afición como ha sido el caso de Héctor Reynoso, quien jugó casi 13 años en el equipo de sus amores, pero su salida se debió a la decisión de un directivo.

El Rebaño Sagrado cuenta con varios jugadores emblemáticos y uno de ellos es sin duda Héctor Reynoso, campeón en el 2006 bajo el mando de José Manuel de la Torre, finalista de la Copa Libertadores y capitán por muchos años, sin embargo salió de la institución en el 2013 debido a una inesperada decisión de un dirigente que finalmente quedó como un traicionero.

Dennis Te Kloese, el culpable de la salida de Reynoso

“La manera en que salí no creo que la mereciera y en este aspecto se lo cargo todo a Dennis Te Kloese que era el directivo en ese entonces, porque un capitán del equipo que estuvo 13 años, que le di campeonatos y logros de alguna manera, que te avisen una noche antes de que acabe el Draft porque estaban buscando a alguien más, me habían dicho que seguía en el equipo”.

Reynoso fue campeón con el Rebaño en el 2006. (Foto: Francisco Estrada/Jam Media)

“Yo me había lastimado en la Pretemporada y eso me hacía dudar, yo había hablado con ellos y me dijeron ’tú recupérate y vas a estar bien’. Estábamos en el CAR, el domingo se acababan los registros y el viernes en la noche me avisaron, entonces una cosa es lo que yo había hecho malo, pero la manera en que me dieron las gracias no era lo que yo me merecía, así se dio, se lo dije en su momento a Jorge Vergara, quien no quería que hablara con él por teléfono, algo había raro ahí. Busqué su teléfono, le llamé a Don Jorge, le agradecí, él quedó tranquilo, yo también. Agradecerle que me haya dejado jugar tanto tiempo en su equipo, era un especialista en tener a toda su gente de la mejor manera mental para poder crecer, eso le aprendí a mucho, pero a Denis te Kloese en especial, se lo hice saber, no fue la manera, pero le ganaron sus intereses personales”, fue parte de lo que explicó Reynoso en entrevista con el podcast RePortero que conduce Yosgarth Gutiérrez.

¿Cuándo jugó Héctor Reynoso en Chivas?

El exdefesor central es un canterano que debutó en el 2001 y a partir de ese momento se fue ganando un lugar en Guadalajara. Su fortalezca física y buena anticipación a los delanteros marcó su carrera para mantenerse durante casi 13 años en el equipo de sus amores, donde fue capitán después de Oswaldo Sánchez y Ramón Morales.

Reynoso no pudo continuar con el Rebaño para el Clausura 2014 y pasó a Monarcas Morelia jugando únicamente seis meses a préstamo, pero al no hacer válida la opción de compra pasó a los Leones Negros de la UdeG de la Liga de Expansión, una vez que adquirieron su carta se pensaba que podría hacer una larga carrera con los Melenudos, pero en el 2015 lo pusieron transferible y ahí decidió anunciar su retiro.