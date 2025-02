Hace unos días Eduardo de la Torre, el sexto mejor goleador en la historia de las Chivas de Guadalajara, explicó que si en algún momento le hubieran ofrecido jugar en América lo habría considerado como una oportunidad importante en su carrera, lo cual no cayó muy bien entre la afición rojiblanca y ahora volvió a causar polémica al menospreciar la supuesta contratación bomba de Monterey.

En el programa de Fox Sports, la Última Palabra, el Yayo de la Torre, campeón con el Rebaño Sagrado en 1987, también se dio tiempo para hablar de lo que representaría la llegada de un jugador como Sergio Ramos al futbol mexicano, ante las versiones de que Rayados lo tiene todo prácticamente arreglado para anunciarlo en los siguiente días.

“Andan tomando como bombazos unos jugadores que la verdad no me parece. James Rodríguez… Sergio Ramos no, porque tiene 39 años porque ya está físicamente ya no está en un nivel para competir en esta Liga y se vino aquí porque esta Liga de las ofertas que tenía, la juzgó como la más débil de todas”, fue parte de lo que comentó el Yayo en dicha emisión.

Yayo de la Torre fue campeón con Chivas en 1987. Foto: Imago7/Eloy Castillo

El exatacante de Chivas fue cuestionado por sus declaraciones y le preguntaron por qué si el interés de Ramos era jugar en un bajo nivel para seguir con su carrera como futbolista, no eligió la MLS, que es una Liga que se sigue considerado por debajo del futbol mexicano, por lo que De la Torre fue claro en sus conceptos.

“A la MLS no, porque es más física, yo no digo que sean mejores o peores, solo digo que es más física”, añadió el Yayo de la Torres, quien fuera también director deportivo de Cruz Azul en dos etapas logrando que La Máquina llegara a las Finales del Apertura y Clausura del 2008, sin embargo, no pudieron levitar el título ni el de la Liga de Campeones de Concacaf que perdieron un año después con Pachuca.

¿Cuándo jugó Yayo de la Torre con Chivas?

Eduardo de la Torre es hijo del ingeniero Javier De la Torre, entrenador del campeonísimo en la década de los 60 y principios de los 70. Por lo tanto, es de cuna rojiblanca. El Yayo debutó en 1977 con Chivas y su estadía duró 10 años hasta 1987 cuando se fue a España para probar fortuna en el Xerez, donde no le fue del todo bien, por lo que un año después volvió a México para su segunda etapa con el Rebaño hasta 1992 cuando se fue a Querétaro y en 1993 anunció su retiro. Es el sexto máximo anotador de Guadalajara con 89 goles.