Con Matías Almeyda muchos jugadores que habían sido despreciados por técnicos anteriores recibieron oportunidades que aprovecharon para consagrarse en el equipo campeón del 2017 y así fue como varios se consolidaron en el futbol mexicano una vez que salieron de las Chivas de Guadalajara, sin embargo el trato que han recibido en otras escuadras no se puede comparar con lo que vivieron en el el equipo más importante del país.

La vida de Michael Pérez dio un vuelco importante con el Pelado como estratega del Rebaño Sagrado, pues se ganó su confianza para ser titular y una de sus piedras angulares en el medio campo junto a José Juan Vázquez, sin embargo tras el campeonato del 2017, que ha sido el último que ha conquistado el equipo rojiblanco, también su regularidad fue menor hasta que salió en el 2019.

Tras dejar Chivas, Pérez jugó con Querétaro en el 2020, seis meses y los siguientes seis con Dorados de Sinaloa, hasta que en el 2021 volvió a la Perla Tapatía con el Tapatío durante el primer semestre del 2021 y fue ahí donde decidió cambiar por completo de aires con destino a Cancún FC de la Liga de Expansión.

Cancún FC despide a Michael Pérez por Instagram

Fue este miércoles cuando se dio a conocer una publicación extraña del propio futbolista donde le informaron que ya no es más jugador del equipo de Quintana Roo, lo cual sorprendió al canterano de Guadalajara con la fase: “De lo que uno se entera”, en una clara muestra de que no tenía idea que ya no entraba en planes.

Michael Pérez tiene 30 años y su nivel siempre fue regular durante el tiempo que jugó con los tapatíos. También ha formado parte de la Selección Mexicana en categorías menores como en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 consiguiendo la medalla de plata y en los Panamericanos de Río de Janeiro en 2016. Con Chivas logró cuatro títulos entre el 2015 y el 2017.

Foto: Instagram