En las Chivas de Guadalajara siguen pensando en sus fichajes para el Torneo Apertura 2023 pero tampoco se descartan las salidas de algunos elementos que no entrarían en los planes del cuerpo técnico liderado por Veljko Paunović, debido a que no tuvieron la regularidad esperada en el primer semestre del año o no cumplieron con las expectativas.

En el Rebaño Sagrado la intención es fortalecer la plantilla que llegó hasta la Gran Final que perdieron ante los Tigres de UANL, por ello el director deportivo Fernando Hierro analizó en las semanas anteriores a los jugadores que bien pudieran encajar en el futuro como el caso del guardameta Óscar Whalley y el atacante Ricardo Marín, procedente de Celaya.

Sin embargo, también hay elementos que tendrían la puerta abierta para salir del equipo empezando por Cristian el Chicote Calderón, quien perdió la titularidad en la Liguilla de la temporada anterior y es Cruz Azul el mayor interesado en sus servicios, en tanto que Luis Olivas fue uno de los principales borrados por el timonel serbio, al no ver un solo minuto de actividad.

Jugadores que se irían de Chivas junto al Chicote Calderón

El mediocampista Eduardo Torres tampoco tiene su puesto seguro en Guadalajara, debido a que Fernando González fue el titular en el centro de la cancha, aunque en algunos encuentros Lalo también entró en el 11 estelar, pero en este mercado de pases han buscando un volante de recuperación con mayor proyección hacia el frente como fue el caso de Luis Chávez y Erick Gutiérrez.

En tanto que Daniel Ríos llegó la campaña pasada como una solución ofensiva y decepcionó por completo al solo haber marcado un tanto, por ello fue perdiendo minutos durante el certamen y en los duelos decisivos se quedó en la banca, situación que ha motivado el fichaje de Ricardo Marín, campeón de goleo en la Liga de Expansión, así como tratar de convencer a Alan Pulido que regrese a la Perla Tapatía.