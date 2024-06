La rivalidad que han generado Chivas y América sigue siendo la más importante de todo el futbol mexicano; sin embargo, recientemente ambas instituciones han decidido fichar a jugadores sin importar que tengan antecedentes en el máximo rival deportivo, por lo que Miguel Herrera abrió la puerta a hacerlo de nuevo.

El Piojo es un entrenador que se ha caracterizado por su estilo ofensivo de juego y por ser sumamente polémico por sus actitudes y hasta sus declaraciones; sin embargo, admitió que pese a su pasado en las Águilas no le cierra la puerta a tomar las riendas del Guadalajara, aunque sabe que será difícil que sea tomado en cuenta por la directiva comandada por Amaury Vergara.

“Con cualquiera de la Liga MX. Siempre lo he dicho, Chivas va a ser muy difícil, no porque yo no quiera, porque al final de cuentas es trabajo y uno tiene que trabajar en donde lo llamen, demostrar que se tiene capacidad. Creo que la estirpe que he establecido por lo que gané con América va a ser muy difícil que la gente de Chivas me voltee a ver o que la gente de Chivas reciba con tranquilidad que yo vaya a dirigirlos.

“Si en algún momento me llaman, yo siempre estaré listo para cualquier equipo. Es trabajo, siempre tendré la camiseta y en el corazón al Atlante, porque es el equipo al que le voy desde chavito, estaré muy agradecido con todos los equipos que me han dado trabajo: América, Tigres, Monterrey, Atlante, Veracruz, Tecos.

“Siempre estaré agradecido con todos ellos y el que venga a buscarme, me entregaré al máximo. Yo siempre me pongo la camiseta del equipo al que dirijo y trato de ganar el partido que viene y contra quien sea”, aseguró en entrevista con el diario Esto.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Apertura 2024?

Tras darse a conocer el calendario de competencia por la Liga MX, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo semestre el día sábado 6 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán al Toluca en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.