Chivas está viviendo un momento sumamente complicado en el que por cuestiones legales no se ha podido concretar el acuerdo con Amazon para la transmisión de sus partidos de local en la cancha del Estadio Akron debido a algunas situaciones con Televisa que se están revisando en los juzgados.

El Guadalajara tenía claro que no continuaría con la empresa de Emilio Azcárraga desde hace varios meses, por lo que comenzó a escuchar propuestas de otras compañías, en donde destacó la de Amazon, con quien se llegó a un acuerdo desde hace varias semanas, decisión que ha impedido que se transmitan los partidos en dicha plataforma.

El reportero de Récord, Jesús Hernández, reveló que los altos mandos del chiverío cometieron un error y rompieron una cláusula que existía con la empresa Televisa, por lo que fueron merecedores a sanciones económicas debido a que negociaron con otra compañía antes de que concluyera el acuerdo con la televisora.

“Había una cláusula en el contrato entre Chivas y Televisa, ahí escondida que decía que no se podía negociar con otra televisora hasta el fin del contrato o que Televisa diera de manera escrita que se podía negociar. Los que empezaron a negociar no sabían que existía esa cláusula.

“En esa cláusula se hablaba de dos castigos, económico y después, nadie podía transmitir hasta cierto tiempo después, como castigo por negociar con otras personas antes de tiempo”, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

¿Cuándo jugará Chivas contra FC Juárez?

El próximo compromiso del Guadalajara en la cancha del Estadio Akron se suscitará el próximo fin de semana, el sábado 31 de agosto cuando reciban a los Bravos, en un partido que está pactado a disputarse a las 17:05 horas, tiempo del centro de México.