La empresa de Emilio Azcárraga ya no intenta recuperar transmisiones del Guadalajara, pero no deja en libertad a los rojiblancos.

Chivas ha realizado uno de los movimientos más importantes e inteligentes a nivel mercadológico de su historia al abandonar a Televisa para independizarse y tratar de buscar mejores opciones para la transmisión de sus partidos en el Estadio Akron, en donde Amazon es el elegido por Amaury Vergara.

El contrato que vinculaba al Guadalajara y a la empresa de Emilio Azcárraga concluyó en junio; sin embargo, existía un periodo de gracia para permitirle a la televisora igualar y mejorar, por un dólar, la propuesta que haya recibido el chiverío; sin embargo, no pudieron alcanzar la cifra propuesta por la empresa de streaming.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que Televisa no está intentando retener a Chivas con ellos, sino que se está tratando de perjudicar a los tapatíos en su nuevo convenio, situación que está tratando de solucionar el propio Amaury Vergara con Emilio Azcárraga.

“No se trata de una demanda, no es que Televisa haya presentado una querella porque no hay de qué demandar, Chivas no está actuando fuera de los cauces que el contrato indicaba. Toda la gente que uno consulta, incluso el departamento legal del Guadalajara, todos te dicen que es un tema que hasta arriba, las más altas esferas, entiéndase Amaury Vergara está viendo para solucionar directamente con Emilio Azcárraga Jean.

“Televisa no está peleando por recuperar al Guadalajara, no hay manera de que recuperen al equipo o que se lo queden, si no es pagando más que Amazon y no va a ocurrir ni ocurrió durante el tiempo de gracia que tenía establecido en el contrato”, explicó el reportero en su canal de YouTube.

¿Cuándo jugará Chivas contra FC Juárez?

El próximo compromiso del Guadalajara en la cancha del Estadio Akron se suscitará el próximo fin de semana, el sábado 31 de agosto cuando reciban a los Bravos, en un partido que está pactado a disputarse a las 17:05 horas, tiempo del centro de México.